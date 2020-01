Wattpad, l’application qui donne une voix aux écrivains numériques

Écrire, publier et lire des histoires où que vous soyez: c’est l’idée sur laquelle elle se fonde Wattpad, la plus grande plateforme en ligne il réunit lecteurs et écrivains du monde entier, disponible à la fois en version site Web et en application mobile. Ses chiffres sont ahurissants: 40 millions d’utilisateurs, 80 millions d’histoires publiées, une application qui génère 85% du trafic en ligne. Rien qu’en Italie, la plateforme compte plus d’un million d’utilisateurs enregistrés et plus de six cent mille histoires publiées.

Wattpad, il y a plus derrière Social

Ce n’est pas simplement une plateforme pour écrire et lire des histoires originales ou des fanfictions sur le net. L’originalité de Wattpad, sa force, ce qui détermine sa valeur ajoutée, est donnée par leintégration des fonctionnalités typiques de tout réseau social. Pour accéder au portail, en effet, les utilisateurs seront invités à créez votre propre profil personnel, choisissez un nom d’utilisateur, téléchargez la photo de profil et fournissez une série de informations personnelles ou même rédiger une courte biographie, complétant ainsi votre carte de visite avec laquelle vous présenter et faire partie de la communauté gigantesque de Wattpadians.

Et encore une fois, les utilisateurs (qui dans la plupart des cas sont à la fois auteurs et lecteurs) pourront suivre les autres profils, écrivez des messages sur leurs babillards électroniques ou envoyez-leur des messages privés, au format de chat classique, créez des bibliothèques personnalisées dans lesquelles cataloguer les œuvres lues, lues ou que vous souhaitez lire, en les divisant par sexe, humeur ou pour tout autre un autre facteur, la notification en temps réel si l’une des histoires suivies devait subir une mise à jour.

ils peuvent participer à des compétitions organisé par les utilisateurs les plus populaires, pour faire circuler et connaître votre travail, entrez faire partie de groupes de lecture ou de communautés où rencontrer d’autres lecteurs et écrivains ayant des goûts similaires, ou commenter et voter sur les histoires des autres. Et c’est précisément à travers leurs commentaires que les lecteurs aident les écrivains dans la création de leurs histoires, dans le développement de l’intrigue, dans la caractérisation des personnages.

Wattpad, qui sont les écrivains de l’ère numérique?

La plupart des auteurs certaines histoires Wattpad sont jeunes garçons qui décident de rejoindre la communauté parce qu’ils sont entraînés par un grand besoin de se défouler, raconter, à travers la publication d’histoires, de journaux intimes ou de courtes pensées, y voir un espace libre, loin des yeux des adultes. Ceux qui lisent, cependant, ont la curiosité de savoir comment se termine une histoire, poussés par un puissant processus d’identification avec les protagonistes des histoires, et cherchent, à travers eux, à trouver des réponses et des conseils à vos problèmes.

Sans surprise, ce sont principalement les problèmes d’adolescence, comme l’amour, l’amitié, le sexe, l’école, les peurs, l’inconfort et les conflits à traiter en particulier dans les histoires. Un des aspects les plus critiqués de Wattpad, en fait, est que souvent les contenus qui sont lus et publiés ne sont pas réellement adaptés au public qui accède effectivement à ces contenus, et même si la plateforme a tenté de remédier au problème en adoptant des stratégies de protection des mineurs essentiellement basée sur l’interdiction d’accès à toutes ces histoires dont les problèmes fondamentaux sont réduits à la violence, au sexe, à l’automutilation ou à la promotion des troubles de l’alimentation chez les moins de 18 ans, il y a cependant le risque que les enfants réussissent dans certains moyen de trouver une alternative, puis d’accéder au contenu interdit.

Wattpad, du numérique au papier

Cependant, ce n’est pas le but de cet article d’essayer de comprendre si Wattpad représente, en fait, un facteur de risque pour les jeunes générations, mais plutôt d’essayer de comprendre l’impact qu’un tel phénomène a eu sur le monde de l’édition, étant, en fait, , ce plate-forme qui est devenue l’un des principaux sites de dépistage pour les éditeurs qui s’appuient de plus en plus sur le nombre de lectures et de lecteurs atteints par les œuvres partagées ici pour découvrir et publier de nouveaux auteurs sur papier.

Wattpad il a en effet produit (et continue de le faire) des titres devenus des best-sellers, et sur les étagères des librairies c’est surtout le genre Young Adult qui trouve amplement d’espace. Le premier véritable succès né sur Wattpad, dont de nombreux éditeurs se sont inspirés pour la sélection des œuvres à publier, a été après d’Anna Todd, devenue un véritable «cas littéraire» de 2015.