Waze a de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à naviguer dans la crise des coronavirus – .

Waze a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application de navigation populaire qui pourraient aider les utilisateurs et les autorités pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

La filiale de Google prévoit de mettre en évidence les magasins qui proposent des livraisons sans contact et d’afficher les emplacements de test COVID-19.

Waze a également analysé les statistiques de conduite anonymisées pour diverses régions, prouvant que les mesures de distanciation sociale ont été respectées.

Vous conduisez peut-être moins pendant la nouvelle crise de santé des coronavirus, mais vous avez toujours besoin de ces applications de navigation sur votre téléphone. Même si vous ne conduisez pas du tout, ils pourraient toujours être utiles. Apple Maps se prépare à afficher les sites de test COVID-19 sur ses cartes, une fonctionnalité que Google Maps devrait bientôt répliquer. L’application Google propose d’autres avantages intéressants qui peuvent être utiles pendant cette période. L’application vous montre quels restaurants livrent de la nourriture et vous permet également de passer des commandes avec certains d’entre eux. Il permet également aux propriétaires d’entreprise de fournir des informations mises à jour sur leurs magasins. Google Maps inclut désormais des notifications COVID-19 qui s’affichent si vous recherchez un hôpital ou un médecin à proximité, vous rappelant de ne pas vous rendre inopinément si vous pensez être infecté. Apple et Google ont tous deux des sites de localisation qui offrent des données anonymes sur la navigation et les navettes pendant les blocages du coronavirus.

Avec tout cela à l’esprit, vous ne devriez pas être surpris de découvrir que l’une des applications de navigation les plus populaires a développé plusieurs fonctionnalités pour aider les utilisateurs pendant l’épidémie. C’est Waze, bien sûr, l’autre application de cartographie mobile populaire de Google.

Mercredi, Waze a expliqué dans un article de blog qu’il travaillait avec ses communautés de bénévoles et le programme Waze for Cities pour soutenir les gouvernements locaux et offrir aux communautés des ressources supplémentaires.

Waze a publié des statistiques qui confirment les résultats antérieurs d’Apple et de Google. Les gens conduisent 60% de kilomètres en moins par rapport à février en raison de règles de distanciation sociale plus strictes. Les données montrent également que les marchés qui ont enregistré précocement des flambées de COVID-19 ont été les premiers à afficher des schémas de trafic réduits. En Italie, l’un des pays les plus durement touchés par la nouvelle maladie, le trafic a baissé de plus de 90% au cours des 30 derniers jours environ.

Waze ne se contente pas d’analyser les habitudes de conduite, une fonctionnalité qui aiderait les autorités plutôt que les utilisateurs réguliers de l’application. La division de cartographie de Google a établi un partenariat avec WhyHunger et No Kid Hungry pour ajouter plus de 30 000 emplacements de distribution alimentaire d’urgence à sa carte américaine. Il pourrait étendre le programme à d’autres régions où existent des organisations similaires.

Waze a également révélé de nouvelles icônes pour marquer les entreprises sur la carte qui prennent en charge les options de ramassage au volant et au bord de la rue. Ces options de livraison diminuent encore le contact entre les personnes et réduisent le risque de transmission du COVID-19. Voici ce que vous devez rechercher sur la carte:

Dans un avenir proche, Waze pourrait afficher encore plus d’informations clés sur COVID-19 sur la carte, y compris les centres de tests médicaux. L’entreprise a créé son propre portail COVID-19 où les organismes publics peuvent partager des informations plus pertinentes sur la crise sanitaire. Les données concernant les fermetures de routes, les emplacements de distribution de nourriture et les installations de test des coronavirus devraient bientôt apparaître sur vos cartes Waze.

