Waze communique avec ses utilisateurs et leur conseille de rester à la maison

Waze l’une des applications de navigation les plus populaires qu’il y en a sur le marché. En ces jours de quarantaine où la meilleure chose à faire est de rester chez vous sauf en cas d’urgence, Waze a également décidé de encourager les utilisateurs évitez de bouger.

Comment Waze a-t-il exhorté ses utilisateurs à éviter de quitter la maison?

À l’heure actuelle, Waze est utilisé par plus de 130 millions de personnes, qui ont installé cette application sur leur smartphone. Ayant décidé de soutenir la cause qui depuis plusieurs jours est désormais accompagnée du hashtag #iorestoacasa, l’application a préparé une notification qui s’ouvre automatiquement avec sa propre ouverture, qui dit:

Zone Rouge Italie. Ne quittez la maison qu’en cas de nécessité absolue. Pour les voyages, l’auto-certification.

Fondamentalement, Waze exhorte les citoyens à éviter de prendre le volant et en tout cas toujours et uniquement avec l’auto-certification. Cependant, ce n’est pas le premier épisode, car auparavant la communauté italienne Waze s’était activée. De quelle manière? Mise à jour des cartes routières des zones rouges de Lombard et de Vénétie afin de les améliorer un aperçu de la viabilité de ces routes. Ceci, dans le but de simplifier les citoyens en transit dans les zones adjacentes aux premières zones rouges pour se déplacer en toute sécurité, en évitant les blocages et les inconvénients.

Waze est un excellent exemple de la façon dont la technologie peut réellement aider à améliorer la situation à un moment similaire. Il est vrai que ce n’est pas simple, mais d’abord nous remplirons notre devoir éviter de sortir inutilement et en respectant les règles, nous pourrions revenir à la vie d’abord tous les jours.