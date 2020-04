Waze obtient enfin une fonctionnalité de navigation dont vous avez toujours rêvé – .

Waze teste une fonctionnalité de navigation que les utilisateurs recherchent depuis des années: le guidage sur voie.

L’application affiche désormais un guidage visuel pour les sorties et les virages pendant la navigation, à la fois sur les autoroutes et dans les villes.

La fonctionnalité sera d’abord déployée en Israël, suivie par d’autres marchés.

Vous ne conduisez probablement pas autant qu’auparavant en raison de la nouvelle crise de santé des coronavirus. Les données d’Apple et de Google montrent que la plupart des gens ont pris au sérieux les mesures de distanciation sociale que divers gouvernements ont imposées, et l’imagerie satellite a montré une diminution significative de la pollution en Chine et dans d’autres régions à la suite de l’épidémie de COVID-19. Mais les applications de navigation sont toujours utiles pendant la pandémie.

Apple Maps montre des sites de test de coronavirus, et Google Maps et Waze ont ajouté une multitude de fonctionnalités COVID-19 qui leur sont propres au cours des dernières semaines. Waze de Google ne travaille pas seulement sur des mesures pour aider les communautés pendant la pandémie, et une nouvelle fuite nous dit que l’application de navigation populaire obtiendra bientôt une fonctionnalité que les utilisateurs demandent depuis aussi longtemps que l’application existe: prise en charge du guidage sur la voie .

Grâce à ses données de rapport d’incident en temps réel et en crowdsourcing, Waze est souvent l’outil de navigation préféré des personnes qui conduisent pour gagner leur vie et des conducteurs qui font généralement de longs trajets chaque jour. Waze n’a pas nécessairement toutes les fonctionnalités disponibles sur Google Maps, par exemple, y compris le guidage sur voie. Cependant, Google semble chercher à atteindre la parité des fonctionnalités entre les deux applications. Waze a récemment obtenu quelques mises à jour importantes, y compris le support de Google Assistant ainsi qu’un lecteur de musique intégré aux services de streaming. Google Maps a obtenu des rapports d’incident et des limites de vitesse, correspondant à ce qui est disponible dans Waze.

Le guidage sur voie semble être une fonctionnalité de navigation si essentielle qu’il est surprenant qu’il ne soit pas déjà dans Waze. La fonctionnalité peut être utile si vous conduisez sur des routes inconnues et que vous ne savez pas quand changer de voie pour vous assurer de sortir. Le guidage sur voie apparaît comme une représentation graphique au sommet de l’écran de navigation, avec des marquages ​​conformes à ce que vous trouverez sur les panneaux de signalisation. La voie dans laquelle vous êtes censé être sera mise en évidence à l’écran, comme c’est le cas avec l’indication de sortie dans l’animation ci-dessous.

Le blog israélien GeekTime a publié l’animation ci-dessus qui montre la fonctionnalité lors des tests. Le blog a déclaré que le guidage sur voie sera déployé dans les prochains jours, Israël étant l’un des premiers marchés à l’obtenir. Il est probable que d’autres marchés internationaux obtiendront également la fonctionnalité peu de temps après, ce qui se produit avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Google Maps ou Waze que Google développe.

Le guidage sur voie de Waze apparaîtra à l’écran environ 500 mètres (0,31 miles) avant le virage sur les routes de la ville, ou 1 kilomètre (0,62 miles) avant la sortie sur les autoroutes. L’animation montre la fonctionnalité en action pour les sorties d’autoroute. Cependant, Waze n’ajoutera pas de guidage de voie pour les ronds-points, selon les développeurs XDA.

Source de l’image: Waze

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

