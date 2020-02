Waze profite de la nouvelle fonctionnalité

Google Maps et Waze sont les deux systèmes de navigation préférés des utilisateurs d’Android. Des milliards d’appareils garantissent des systèmes d’orientation efficaces et recherchent des informations sur les lieux et les points d’intérêt. Jusqu’à présent, il y a eu un tirage substantiel entre les deux applications, désormais interrompu par l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité important qui favorise Waze.

Après l’arrivée du dernier Mise à jour le nombre d’utilisateurs de Maps a considérablement diminué. La raison a déjà été vérifiée après l’installation de la nouvelle version de l’application.

Au revoir Google Maps: les utilisateurs choisissent la simplicité de Waze

Waze et Maps sont deux réalités appartenant au même hémisphère commercial des applications. Les deux possédaient Google ils jouent avec les mises à jour depuis plusieurs années. Dans ces deux réalités, différents arguments de base convergent. Avec Maps, nous parlons d’un système fermé gouverné et géré par BigG lui-même. Ce sont les développeurs qui fixent la loi. Avec Waze, en revanche, la participation du public est requise sur la base d’un mécanisme efficace Crowdsourcing.

Malgré les similitudes évidentes dues à la coexistence de systèmes de signalisation tels que caméras de vitesse et les limites de vitesse, il existe des différences claires qui, dans cette occasion particulière, récompensent le navigateur social. En particulier, la dernière version de Waze a introduit le calcul du péage autoroutier qui, bien à l’avance, fournit les listes d’entrées aux tourniquets pour voitures.

Les utilisateurs qui ont installé la nouvelle version de l’application ont apprécié le potentiel de la nouvelle fonction, grâce à laquelle il est possible planifier l’itinéraire en toute tranquillité, gérant également l’aspect économique du passage Telepass et des barres d’accès au réseau autoroutier.