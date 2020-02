WD Blue SN550, analyse: simplicité et rapidité

Les SSD au format M.2 sont actuellement l’une des solutions préférées et les plus efficaces en termes de performances, bien qu’ils impliquent généralement un prix élevé en retour. Cependant, petit à petit et comme cela s’est produit avec d’autres technologies comme la RAM, son prix a baissé et il est déjà possible d’acquérir de bonnes quantités de Go sans que notre poche ne souffre.

Un exemple clair que nous pouvons voir dans des produits tels que le WD BLUE SN550 récemment annoncé, qui propose des tablettes de mémoire à semi-conducteurs et le format M.2 avec des tailles allant jusqu’à un téraoctet, maintenir des prix très compétitifs et atteindre, comme dans ce cas, un prix encore inférieur à 150 euros pour son unité de stockage maximale.

Équipement d’essai

Bien que, grâce à son format SSD sans dissipateurs de chaleur, nous pouvons également installer le WD Blue SN550 dans un ordinateur portable, dans notre cas, nous avons choisi de le monter et de le tester comme unité de stockage supplémentaire pour un ordinateur de bureau avec les caractéristiques principales suivantes:

Système d’exploitation: Windows 10

Affichage: FHD 24 pouces à 144 Hz

Carte mère: ASRock Extreme4 X570

Processeur: AMD Ryzen 7 3700X

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)

Mémoire: 16 Go de RAM HyperX Fury DDR4

Disque dur SATA (remplacé par SSD)

Spécifications WD Blue SN550

Modèle: WDS100T2B0C

Capacité de stockage: 1 Tbyte

Connecteur: M.2

Interface: PCIe Gen3 x4 NVME

Mémoires: SanDisk TLC 3D NAND 96 couches

Lecture séquentielle: jusqu’à 2400 Mo / s

Séquence d’écriture: jusqu’à 1950 Mo / s

Lecture aléatoire (4Ko): jusqu’à 410K IOPS

Écriture aléatoire (4 Ko): jusqu’à 405 000 IOPS

Format: NVMe M.2

Consommation: 75mW (5mW au repos)

Températures de fonctionnement: 0 à 70 degrés Celsius

Durée de vie: 1,75 million d’heures (MTTF)

Dimensions: 80 x 22 x 2,38 mm

Poids: 6,5 grammes

Autres: garantie incluse (sans frais) jusqu’à 5 ans

Situé dans une gamme moyenne de performances, le WD Blue SN550 emploie Mémoires TLC SanDisk 96L 3D et il monte un contrôleur SSD interne basé sur la même architecture que celle de sa famille WD Black, bien qu’avec moins de canaux, de voies PCIe et pas d’interface DRAM externe, essentiellement prévu pour maintenir son prix bas.

Comme nous l’avons déjà avancé, les SSD au format M.2 sont la nouvelle option avant-gardiste lorsque vous recherchez une unité de qualité; bien que nous trouvions la nouvelle condition que notre carte mère accepte son utilisation.

Généralement, son port d’entrée est proche des ports PCI Express, et ils occupent à peine l’espace à l’intérieur du boîtier de notre PC car ils ne nécessitent pas d’alimentation via la source. Un détail qui, comme d’autres mémoires qui utilisent cette même interface, permettra une installation vraiment simple dans lequel il sera seulement nécessaire de desserrer et de serrer une seule vis pour fixer la mémoire sur la carte mère.

Et comme les autres disques durs, le système d’exploitation reconnaîtra la mémoire de stockage une fois que nous l’allumons, apparaissant automatiquement sur notre ordinateur comme une unité supplémentaire sans avoir à passer par un processus d’installation de logiciel.





Bien que nous puissions manquer que le WD Blue SN550 ne possède pas aucun programme téléchargeable pour la configuration et le contrôle de notre mémoire de stockage, comme celle des SSD WD Black.

Plongeant un peu plus profondément dans l’environnement de cette mémoire, et pour ceux qui ne connaissent pas les différentes gammes de mémoires proposées par WD, le constructeur californien propose ses disques durs en fonction de leurs performances ou de leurs principales caractéristiques, étant La gamme Blue qui représente le meilleur rapport qualité / prix.

Cela signifie que bien que ses performances ne soient pas typiques d’une gamme haut de gamme, elles seront sans égal par rapport à d’autres produits de prix identique ou similaire.

Nous effectuons un test de performance en tant que lecteur de disque supplémentaire sans système d’exploitation installé et en utilisant le logiciel bien connu Crystal Disk Mark. Ainsi, les résultats obtenus nous montrent valeurs très similaires à celles indiquées par le constructeur, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran suivante:

Ainsi, les tests de lecture et d’écriture montrent des données plus spécifiques de un SSD M.2 moyen que quelque chose de représentatif de ce modèle lui-même, soulignant à nouveau comment la mémoire ne se démarque pas en excès.

Hormis le fait qu’il s’agit d’un SSD au format M.2, bien supérieur à ce qui a déjà été vu sur les disques mécaniques ou même sur d’autres disques durs à semi-conducteurs avec interface SATA, qui bien que cela dépasse avec une marge de différence plus petite qu’avec les premiers, la société prétend améliorer sa vitesse jusqu’à quatre fois.

Aux yeux de l’utilisateur moyen et des plus exigeants, nous ne verrons aucun élément différentiel dans cette mémoire par rapport aux autres milieu de gamme, et pour trouver des différences dans le haut de gamme, il faudrait faire un autre type de «benchmarks» mesurant et comparant les vitesses d’accès, le démarrage du système d’exploitation ou le chargement de jeux dans les jeux vidéo.

Et malgré cela, la différence sera toujours réduite à quelques secondes en raison d’une interface déjà très optimisé et rapide nativement.

C’est une mémoire M.2 qui Il remplit sa mission de manière abondante, avec un excellent rapport qualité / prix et nous serons une amélioration plus que remarquable si nous sautons des records traditionnels.

Et est-ce que contrairement à la gamme de mémoires WD Black pour les jeux et les hautes performances, dans ce cas, nous trouvons un produit conçu pour ceux qui ne veulent pas faire une grosse dépense, ou qui veulent simplement profiter de ce nouveau format de slot si commun dans les cartes mères d’aujourd’hui.

On peut déjà trouver le WD Blue SN550 disponible sur le site officiel de Western Digital, avec des prix qui varient selon l’option et la taille de stockage entre 58 euros et plus les 145 euros de l’unité analysés. En outre, nous pouvons également trouver ces souvenirs dans d’autres établissements locaux et numériques tels que PC Components, Amazon, El Corte Ingles ou MediaMarkt, entre autres.