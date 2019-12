We Happy Few Devs: Ce n'est "pas aussi difficile que les gens le pensent" de maintenir la créativité au sein de Microsoft

Compulsion Games n'est pas trop inquiet de fonctionner sous la bannière de Microsoft dans le cadre de la collection croissante de Xbox Game Studios. L'équipe de développement derrière We Happy Few affirme en fait que l'acquisition de Microsoft leur a permis de créer plus facilement des expériences uniques.

"Cela a en fait supprimé une grande partie de l'objectif de trouver où nous allons trouver le prochain chèque de règlement pour nous concentrer sur ce dont nous avons besoin pour créer de grands jeux", a déclaré le fondateur et directeur créatif Guillaume Provost dans The Cost of Joy, un documentaire retraçant l'histoire de Compulsion Games. «Je peux être plus tourné vers ce dont nous avons réellement besoin pour réussir. Et (il y a) une énorme différence d'avoir un gros bailleur de fonds comme Microsoft qui nous permet notre espace créatif et notre liberté créative, d'être un développeur indépendant qui est affamé tout le temps et à la recherche d'argent. Construisez l'équipe non seulement pour le prochain match, mais pour la prochaine série de jeux. "

"Essayer de maintenir la créativité au sein d'une organisation comme Microsoft n'est pas aussi difficile que les gens le pensent", a déclaré le producteur Sam Abbott. "Il s'agit vraiment d'avoir un groupe de direction au sein de Microsoft qui comprend la valeur de la créativité et des jeux créatifs." La développeur communautaire Naila Hadjas a ajouté: "On nous a dit de continuer à faire des choses vraiment étranges, juste différentes. Donc, du point de vue créatif, tout a été positif."

La décision de Microsoft d'acquérir Compulsion Games en tant que studio indépendant était une décision que les développeurs de We Happy Few ne prévoyaient pas. "Je ne pense pas que cela nous ait jamais traversé l'esprit", a déclaré Abbot. "Nous passons beaucoup de temps à comprendre, pensons-nous que nous pouvons élever les normes de qualité des jeux que nous construisons – pouvons-nous devenir un véritable studio de première partie?" Hadjas pense qu'ils sont à la hauteur, citant l'histoire de l'équipe avec Gearbox comme exemple de Compulsion Games travaillant efficacement avec un plus grand studio. "Travailler avec Gearbox nous a préparés à travailler avec Microsoft de nombreuses façons parce que nous les avons laissés entrer dans notre monde et nous avons appris à être très concis et précis avec nos retours et retours", a-t-elle déclaré.

Avec la sortie récente de l'extension We All Fall Down, Compulsion Games a officiellement terminé We Happy Few. Le jeu a été soumis à des critiques mitigées – y compris la nôtre ici sur GameSpot, où Alessandro Barbosa a écrit: "(We Happy Few's) toute la boucle de gameplay est étayée par des quêtes ennuyeuses et de longues périodes d'inaction. Et même quand cela vous oblige à interagir avec son monde au-delà de la simple marche vers des points de cheminement, le combat, la furtivité et d'autres sociétés fascinantes ne parviennent pas à imposer le bon équilibre entre défi et tension. "

Malgré le début difficile, le support continu de Compulsion Games pour We Happy Few est louable, et les corrections de bogues, les mises à jour et les extensions DLC ont créé une expérience bien meilleure et plus cohérente dans l'ensemble. Le jeu étant maintenant terminé, Compulsion Games est probablement en train de travailler dur sur un prochain titre de première partie Xbox – qui, en fonction du calendrier, devrait sortir pour la console nouvelle génération de Microsoft, Xbox Series X, qui devrait être lancée pendant la saison des vacances en 2020.