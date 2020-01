Wearlizer Strass X-Link Apple Watch Band Review: Bijoux élégants

Ce joli bracelet jonc Apple Watch rehaussé de strass ressemble plus à un bijou à votre poignet qu’à un bracelet de santé et de fitness.

Certes, ce groupe Apple Watch ne sera pas du goût de tout le monde, mais c’est exactement le genre de groupe que j’aime. Plutôt que de ressembler à un autre groupe Apple Watch, cela ressemble à des bijoux. Accentué de strass, les côtés sont en forme de X légèrement incurvées. Le dessous de la bande se compose de liens, qui peuvent facilement être retirés ou ajoutés pour ajuster la taille. Le mécanisme de ces liens est exactement comme mon ancienne montre Movado, il était donc facile pour moi de les saisir et de les détacher; la mémoire musculaire a bien fonctionné. Ces liens amovibles permettent une large gamme de tailles, donc j’imagine que cette bande peut s’adapter à presque tous les poignets. Wearlizer répertorie la gamme de tailles de poignets de 5,5 à 8,67 pouces (140 à 220 millimètres).

Une chose à noter sur le dimensionnement; les liens sont assez gros donc vous pouvez tomber entre les tailles. C’est un peu le cas pour moi; le groupe me va assez librement, comme un bracelet jonc. Il n’est pas si grand qu’il se verrouille, donc l’Apple Watch est toujours en contact permanent avec mon poignet. Mais je me retrouve à l’ajuster occasionnellement tout au long de la journée, ce qui est légèrement ennuyeux. J’ai essayé de retirer un lien de plus, mais c’était bien trop petit.

Rehaussez votre style Apple Watch avec des courbes gracieuses et une touche de bling.

Le bracelet de montre Apple Wearlizer Rhinestone X-Link est fabriqué en métal et est solide au toucher, mais il est léger et confortable à porter. Il ne pince jamais. Les adaptateurs sont de grande qualité, ils glissent sur et hors de la montre en douceur mais se verrouillent en place en toute sécurité.

Je porte ce groupe avec des tenues de jeans décontractées ainsi qu’avec des tenues plus habillées. Il peut être habillé ou habillé et semble approprié au bureau, à un cocktail ou à faire des courses. Il a ce bling strass mais il est assez subtil pour le garder chic.

Le bracelet pour montre Apple Wearlizer Rhinestone X-Link convient à toutes les générations d’Apple Watch et est disponible dans les tailles plus petites 38/40 mm et plus grandes 42/44 mm. Il existe une demi-douzaine de couleurs disponibles, en ligne avec les couleurs des montres Apple. Certains d’entre eux sont bicolores comme le mien et certains sont de couleurs métalliques solides. Chacun est un mélange de métal mat et brillant, donc le groupe se marie à merveille avec les modèles en acier inoxydable, en aluminium ou en titane.

Beauté

Wearlizer Strass X-Link Apple Watch Band: ce que j’aime

J’adore ce groupe. C’est exactement mon style, avec son style courbe gracieux, sa couleur bicolore et sa touche d’éclat. Je serais à l’aise de le porter n’importe où au fur et à mesure et améliorerait chaque tenue que je possède. Bien que le prix soit tout à fait raisonnable, il s’agit d’un groupe de métal de haute qualité. Les adaptateurs fonctionnent parfaitement. Le bracelet est solide tout en restant léger et confortable à porter. De nombreuses bandes de bracelet à maillons nécessitent des outils pour ajuster l’ajustement; celui-ci peut être facilement ajusté à la main.

Dimensionnement imparfait

Wearlizer Strass X-Link Apple Watch Band: ce que je n’aime pas

C’est probablement inévitable avec ce genre de groupe, mais parce que les liens sont assez gros, il est difficile d’obtenir un ajustement précis. Bien que je ne puisse plus retirer de liens et continuer à le faire, je trouve que la coupe est légèrement lâche. Elle n’est pas assez lâche pour que l’Apple Watch se verrouille pendant que je la porte, mais elle tourne un peu autour de mon poignet. Parfois, je dois le déplacer autour de mon poignet tout au long de la journée.

Chic et stylé

Wearlizer Strass X-Link Apple Watch Band: Conclusion

4.5

sur 5

C’est le groupe parfait pour quelqu’un qui a envie d’une mise à niveau à la mode et gracieuse de l’Apple Watch. Les adaptateurs, le métal et la finition de haute qualité démentent son prix raisonnable. Une poignée de minuscules strass ajoute du bling tout en conservant la sophistication. Les liens sont facilement amovibles pour s’adapter à une large gamme de tailles de poignets sans utiliser d’outils. Cependant, vous pouvez vous retrouver un peu entre les tailles car chaque lien est assez gros. Vous pouvez obtenir l’une de ces bandes pour n’importe quel modèle d’Apple Watch. Il existe à la fois des couleurs unies et des options de couleurs bicolores.

