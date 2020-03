WeChat, la version sombre pour Android arrivera sous peu

Ce matin, la version WeChat pour iOS a reçu la mise à jour 7.0.12, qui a officiellement ajouté la prise en charge du mode sombre. Le journal de mise à jour WeChat 7.0.12 indique que l’application suivra les paramètres système et basculera en mode sombre, ainsi que d’autres applications.

Les utilisateurs d’IOS ont signalé que la mise en œuvre globale du mode sombre est terminée à 99%, mais bien sûr, il y a encore des défauts à certains endroits. Selon Tencent, pour le moment, le mode sombre de la version WeChat pour Android a également été testé en niveaux de gris et sera bientôt lancé.

WeChat, la nouvelle mise à jour ajoute le mode sombre

Il convient de mentionner que la plupart des applications et des services ont déjà offert un mode sombre et le dernier à l’intégrer était Facebook. La nouvelle interface de réseau social sombre est désormais disponible pour tous les utilisateurs de bureau. En plus d’une interface entièrement repensée, il est désormais possible d’activer un mode sombre pour ceux qui ne veulent pas de flashs en pleine nuit.

Près d’un an après l’apparition du mode sombre sur l’application mobile Messenger, et plus récemment sur WhatsApp, Facebook implémente enfin la nouvelle version de son interface avec le mode sombre pour tous les utilisateurs.

De plus, il y a quelques semaines, WhatsApp a officiellement annoncé l’arrivée du mode sombre sur la version stable de l’application. La mise à jour qui apporte ce mode a déjà été publiée pour Android et iOS ces dernières semaines. Nous espérons que les autres applications, en particulier celles les plus utilisées sur les appareils, publieront bientôt une version en mode sombre.