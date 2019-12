Weed In Games: Comment Pot a cessé d'être Bogeyman des jeux vidéo

En regardant les 35 dernières années, le cannabis a longtemps entretenu une relation tendue avec l'industrie du jeu vidéo. Parce que les jeux ciblaient souvent les jeunes, le cannabis était considéré comme tabou, une drogue qui ne valait pas la peine d'être mentionnée, sauf pour avertir les enfants de ne pas essayer, comme le montrent les messages du FBI «Winners Don't Do Drugs» diffusés sur les écrans de la plupart des jeux d'arcade. de l'époque, comme Teenage Mutant Ninja Turtles et Wrestlefest.

Mais aujourd'hui, la tolérance au cannabis est à un niveau record et les développeurs de jeux l'ont remarqué: un tout nouveau segment de jeu a vu le jour, comme diriger des empires du cannabis et devenir une cheville ouvrière de la drogue en évolution rapide. Depuis les premiers jours du BBS jusqu'aux jeux de magnats des mauvaises herbes dans lesquels vous pouvez vous lancer aujourd'hui, cette histoire de cannabis dans les jeux vidéo a radicalement changé au fil des ans. Nous avons parlé à des experts du jeu et à des développeurs pour révéler l'histoire et les défis de l'introduction du cannabis dans la culture du jeu vidéo.

Lorsque l'on considère les drogues dans les jeux vidéo dans leur ensemble, le cannabis peut sembler peu attrayant pour les développeurs à inclure dans le gameplay, comme l'a dit le théoricien du jeu vidéo Jesper Juul. "Les jeux vidéo à gros budget ont tendance à fonctionner à deux étapes éloignées de la vie du joueur: vous ne contrôlez pas seulement un basketteur quelque peu talentueux légèrement mieux que vous – vous contrôlez le meilleur basketteur du monde; vous ne conduisez pas simplement une voiture légèrement meilleure que celle que vous avez, vous conduisez une Ferrari », note-t-il. "Le cannabis est la drogue récréative la plus populaire, et généralement perçu comme quelque peu inoffensif, donc les jeux vidéo ont tendance à se référer à des drogues moins répandues, mais plus dangereuses afin de montrer que le monde du jeu est passé à 11. Pour cette raison, Je pense que le cannabis est relativement peu exposé dans les jeux vidéo. »

Drugwars s'est concentré sur le fait de faire autant d'argent que possible avec les stupéfiants.

Mais la plupart des joueurs seraient surpris d'apprendre que le cannabis est mentionné dans les jeux dès 1984, lorsque les programmeurs développaient des jeux de porte BBS et des modems d'accès à distance ont donné aux joueurs ce logiciel rudimentaire pour partager du contenu. Les graphismes lisses n'étaient pas attendus, mais à la place, les utilisateurs réclamaient des locaux hors filtre que vous ne pouviez pas trouver dans les arcades ou sur les cartouches Atari. Un titre de l'époque, Drugwars, est un jeu qui vous permet de jouer avec un trafiquant de drogue de New York essayant de décharger du cannabis, du coke, de la vitesse, des ludes, et bien plus encore, devenu rapidement viral à l'époque. Le but du jeu est d'accumuler le plus d'argent possible en vendant de la drogue en un mois.

Plus de titres grand public ont adopté une approche, enfin, plus grand public. Quatre ans plus tard, l'un des shoot-em-ups d'arcade les plus populaires de l'époque comprenait également un accent sur les drogues – mais vous jetait non pas en tant que revendeur, mais en tant que policier. Narc vous permet de contrôler un agent des stupéfiants pour arrêter ou tirer sur des revendeurs, des pivots et même des toxicomanes. Comme beaucoup de jeux qui considèrent les joueurs comme des policiers, il a peint des drogues, y compris du cannabis, et leurs utilisateurs comme des méchants et des ennemis.

Les années 1990 étaient largement dépourvues de références majeures sur la marijuana dans les jeux, peut-être en raison de l'effet dissuasif de la guerre contre les drogues et de la menace de classifications ESRB strictes sur un jeu qui comprenait toute consommation de drogue. Alors que c'était une période de repos pour le cannabis dans les jeux, les années 2000 étaient sur le point d'ouvrir une nouvelle ère de culture du jeu compatible avec les drogues.

Certains éditeurs ont jugé utile de ramener le classique de l'arcade avec un éclat du 21e siècle. Le remake de Narc en 2005 voulait augmenter la consommation de drogue. Steve Allison, chef du marketing pour l'éditeur de Narc, Midway, a raconté au New York Times son incursion dans la représentation de drogues telles que le cannabis, le crack et la cocaïne: "C'est quelque chose que personne d'autre n'a abordé." Dans cette itération, les agents des stupéfiants vous le jeu peut non seulement confisquer des drogues, mais aussi les fumer. Souffler un joint ralentira l'action du jeu, tandis que prendre du crack fait de vous un tireur d'élite, pour une raison quelconque.

La consommation de drogues était une grande partie de Narc, transformant leurs effets en mécanismes de jeu.

Alors que les représentations du cannabis dans les jeux vidéo ont commencé à changer, elles ont également commencé à refléter les opinions sur les mauvaises herbes dans le reste du monde. De retour sur la terre ferme, les décideurs américains et les amateurs de cannabis ont vu un changement dans la façon dont le cannabis était perçu. En 2006, le Colorado a introduit l'amendement 44 pour légaliser le cannabis, mais la mesure a été rejetée dans les sondages par une marge de 60 à 40. Pourtant, ce chiffre de 40% a donné de l'espoir aux Américains qui voulaient voir les anciennes lois sur les drogues changer radicalement à gauche pour refléter l'acceptation croissante du cannabis. Cette même année, Volition a introduit le cannabis dans son jeu en monde ouvert, Saints Row, vous permettant de remplir des bols ou des papiers émoussés avec le bourgeon. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo du tabagisme conjoint à Saints Row, vous toussez et soufflez de la fumée, ce qui finit par obscurcir votre vision momentanément.

Alors que le cannabis devenait moins tabou et que la fumée disparaissait de l'hystérie déclenchée par la guerre contre les drogues, de plus en plus de développeurs consacraient des jeux entiers à la gestion d'entreprises de cannabis. En 2010, une autre itération du jeu de cannabis de type magnat a été lancée. Pot Farm a été un énorme succès sur Facebook, car il ne s'est pas trop éloigné de l'attrait principal de Farmville extrêmement populaire – vous cultiviez des plants de cannabis plutôt que du maïs. En trouvant un public aussi massif et engagé sur Facebook, les jeux de l'empire du cannabis se sont glissés dans un nouvel espace qu'ils n'avaient jamais occupé auparavant: profiter du marketing de bouche à oreille avec la permission des utilisateurs connectés de Facebook, qui aimaient montrer leur dernière mode avec un post rapide ou Cliquez sur «Partager».

Selon certaines estimations, Pot Farm récoltait à son apogée 140 000 $ par mois pour son développeur Brain Warp Studios. Plus important encore, il a jeté les bases d'un nouveau genre de jeux axés sur le cannabis consacrés à la gestion de fermes ou de dispensaires et à la culture de variétés à acheter par les utilisateurs. Actuellement, il ne semble pas être disponible en tant qu'application mobile ou Facebook.

Alors que Pot Farm décollait, les vues américaines sur le cannabis se sont adoucies, notamment au niveau politique, État par État. Washington a été le premier État à légaliser le cannabis à des fins récréatives en 2012, suivi de près par le Colorado. La Californie, le Michigan, l'Oregon et le Maine ont également légalisé le cannabis au cours de cette décennie, et la perception du pays sur la drogue s'est libéralisée au fil de la décennie: en 1988, seulement 24% des Américains étaient en faveur de la légalisation, mais en 2018, 66% des résidents américains ont exprimé leur approbation. Pourquoi? Une théorie émise par plusieurs sociologues et criminologues pense que «le soutien à la légalisation a commencé à augmenter peu de temps après que les médias ont commencé à présenter la marijuana comme un problème médical».

Ne voyant plus le cannabis aussi dangereux et nocif que la cocaïne et l'héroïne, malgré son statut continu de stupéfiant de l'annexe 1 avec ces drogues, les Américains n'avaient aucun problème à voir le cannabis dans leurs films et leurs jeux vidéo. Les années 2010 ont donné aux éditeurs l'espace pour les jambes pour apporter généreusement quelques références de cannabis, consacrant des intrigues entières à la plante, comme dans l'affaire Reefer Madness de LA Noire. Far Cry 3 a le protagoniste Jason qui met le feu aux plants de cannabis avec un lance-flammes, et Jason peut aussi se défoncer de la fumée. Call of Duty: Ghosts est entré dans le jeu avec des skins de camouflage sur le thème du cannabis pour déposer vos armes, que vous pouvez acheter avec des microtransactions. Infinity Ward n'a pas pu résister à lancer quelques jeux de mots dans la description du produit: "Offrez une létalité chronique lorsque vous personnalisez avec le nouveau pack de personnalisation Blunt Force."

Et dans Battlefield Hardline, une énorme culture souterraine de cannabis a fait son chemin dans l'une des cartes multijoueurs du jeu.

Fumer pourrait être une plaisanterie dans Grand Theft Auto V, mais ses représentations pourraient avoir aidé les jeux sur la voie de la normalisation du cannabis.

Grand Theft Auto V.L'un des jeux les plus connus pour présenter le cannabis est Grand Theft Auto V.Si San Andreas a mentionné le cannabis dans les missions, en V, les personnages joueurs Michael et Franklin peuvent frapper le bong comme s'ils étaient dans un clip de Cypress Hill. On nous présente également Smoke on the Water, une pharmacie de marijuana médicale que Franklin peut acheter.

Dans Grand Theft Auto Online, vous pouvez fumer tellement de cannabis que vous finissez par mourir. Dans une mise à jour d'Online, vous avez également la possibilité d'acheter une ferme de cannabis pour obtenir plus de feuilles à vendre.

"Avec GTA, je ne sais pas s'ils ont parlé à la communauté du cannabis de manière réelle", a déclaré Solon Bucholtz, créateur du jeu du genre magnat Hempire. "Mais cela a définitivement repoussé les limites de ce qui est acceptable dans le jeu."

Il semble juste que les deux dernières années aient créé un boom des jeux axés sur le cannabis, peut-être inspirés par le majeur que Rockstar a jeté en l'air toutes les chances qu'ils ont. Mais centrer la prémisse d'un jeu sur le cannabis a probablement plus à voir avec le changement de marée politique: aujourd'hui, 11 États et Washington D.C.ont légalisé le cannabis à des fins récréatives et 33 États ont légalisé le cannabis médical.

Avec plus d'Américains intéressés par les effets bénéfiques du cannabis, plus d'Américains, en particulier dans des régions telles que le comté de Humboldt en Californie, ont commencé à cultiver du cannabis. Un nouveau secteur de l'emploi s'est ouvert, ainsi qu'un passe-temps de jardinage désormais légal dans les États où les cultures personnelles étaient autorisées. Les incitations économiques et les nouvelles technologies dans le cannabis se développent ont ouvert la porte à d'autres entreprises périphériques désireuses de surfer sur cette vague verte.

À la fin des années 2010, davantage de jeux de simulation d'entreprise sur le cannabis sont apparus, tels que Hempire, Weed Farm et Weed Shop 2, chacun essayant d'éloigner les joueurs des autres sims et de les faire se casser et gagner les guerres des mauvaises herbes.

Bucholtz a déclaré que Hempire venait de dépasser 10 millions d'installations après avoir célébré son anniversaire de deux ans sur le marché. Cultiver des variétés, en apprendre davantage sur la science du THC et faire entrer votre bourgeon dans la "Hempire Cup" sont quelques-unes des façons dont le jeu corrèle cette communauté de joueurs en herbe.

"L'une des raisons pour lesquelles les scènes de jeu et de cannabis fonctionnent si bien ensemble est que les deux sont des activités sociales", a déclaré Bucholtz, "et beaucoup d'entre nous ont grandi en appréciant le cannabis et en jouant à des jeux comme Goldeneye avec des amis."

Après Hempire est arrivé le jeu mobile Weiz Farm de Wiz Khalifa, où le rappeur reste sur la marque en vous montrant comment cultiver et vendre du cannabis. Et Weed Shop 2 a fait plus de bruit que son prédécesseur avec une prémisse aussi sur le nez que son nom.

Une autre simulation appelée Weedcraft Inc. est arrivée début 2019, ressemblant à Hempire, mais proposant également un mode où vous pouvez jouer un homme d'âge moyen qui vient de sortir de prison et doit commencer à construire son cannabusiness à partir de zéro.

Alors que le sentiment du public envers le cannabis s'est adouci au cours des dernières décennies, les réglementations strictes entourant les jeux axés sur le cannabis sont restées inflexibles. Les défis auxquels Weedcraft a été confronté ont fait la une des journaux mondiaux quelques mois seulement après son lancement.

"La commercialisation du jeu s'est avérée problématique en raison des règles des plates-formes et de la perception de l'éthique", a déclaré le directeur du jeu de Vile Monarch Studios, Grzegorz Mazur. "Cela comprenait Facebook bloquant temporairement nos publicités, qu'ils ont levées une fois que la situation a été couverte par les médias, et YouTube a démonétisé des vidéos présentant le jeu, ce qui a découragé certains YouTubers de présenter Weedcraft."

Weedcraft Inc. vise à développer votre activité commerciale, quelque chose qui se passe dans le monde réel – mais ses développeurs ont toujours eu du mal à en faire la publicité auprès des joueurs potentiels.

Dans l'esprit de nombreux développeurs qui ajoutent du cannabis au gameplay, quelle note leur jeu obtiendra-t-il de l'ESRB, qui pourrait déterminer dans quelle mesure ce jeu peut être accessible aux jeunes. Le porte-parole de l'ESRB, Max Jay, a expliqué comment le conseil d'administration rend sa décision sur les jeux contenant du cannabis. "La simple présence de cannabis en tant que culture ne peut pas entraîner une attribution de note plus restrictive, mais s'il est activement fumé ou consommé, il est possible que le jeu en question reçoive une note plus restrictive", a déclaré Jay.

"La culture du cannabis à l'échelle industrielle évolue avec la législation, passant d'une hypothèse absurde (comme combattre des extraterrestres) à quelque chose que l'on pourrait réellement faire dans les bonnes circonstances", a déclaré le théoricien du jeu Jesper Juul, auteur du prochain livre sur l'indie. jeux Pixels faits à la main. «Par exemple, ce n'est plus un fantasme, mais une rêverie quelque peu réalisable. Paradoxalement, cela rend probablement le jeu vidéo réel moins excitant pour la plupart. "

Si vous voulez que votre jeu de cannabis rejoigne la plate-forme d'Apple, vous pourriez être confronté au genre de maux de tête que Justin Woodward d'Interrobang endure. Il est le développeur principal du Jay & Silent Bob sous licence de Kevin Smith: Chronic Blunt Punch, un beat-'em-up Double Dragon, mettant en vedette les deux piliers stoner des films emblématiques de Smith. Disponible uniquement pour ceux qui se sont engagés dans le projet sur Kickstarter, le jeu n'a pas encore franchi les portes d'Apple.

«Parce qu'Apple essaie de lancer Apple Arcade à un large public familial, Jay et Silent Bob: Chronic Blunt Punch a été refusé pour être sur la plate-forme au lancement. en raison de la nature cotée-R du contenu, ainsi que de la consommation de cannabis », a déclaré Woodward.

Lorsque la fumée se dissipe sur cette scène de jeux de cannabis en plein essor au cours des dernières années, il est clair de voir deux types de genres: ceux qui se prennent au sérieux, comme Weedcraft, et les jeux virant vers un territoire plus ironique, comme Stone . Dans ce jeu indépendant, vous incarnez un détective du koala amoureux des pierres, nommé Stone, qui doit retrouver son petit-ami disparu, mais il cherche également des éclats toutes les quelques minutes. Cela ressemble à un rêve de fièvre d'un joueur australien, avec un grand nombre de mystères qui se dénigrent à chaque étape.

Comme on peut s'y attendre d'un pays qui a légalisé le cannabis médical en 2002, le Canada abrite plusieurs éditeurs axés sur le cannabis, y compris LBC Studios, qui a créé Hempire. Si vous avez joué à un jeu Bud Farm ou Pot Farm, vous avez probablement joué un titre des East Side Games, basé à Vancouver. "ESG a toujours fait sa marque en faisant quelque chose de différent et c'est là que l'idée de jeux sur le thème du cannabis est née. Nous voulions construire cette communauté à partir de rien. C'était une excellente opportunité commerciale car il n'y avait pas de marché pour cela, et très peu d'autres jeux dans cet espace ", a récemment déclaré un représentant de la société aux médias canadiens.

Alors, qu'est-ce qui fait un jeu vidéo de cannabis engageant? Mazur de Weedcraft a déclaré: "Je pense qu'il faut généralement de l'honnêteté, un sentiment qu'il dépeint non seulement la plante mais la culture qui l'entoure. Il doit se sentir comme faisant partie de leur monde (des consommateurs de cannabis), pas seulement d'un produit sans cœur essayant de monétiser une tendance émergente. "

Il a également reconnu la limite d'un jeu dans la façon dont il peut incorporer du cannabis dans le gameplay. "J'espère qu'il y aura plus de jeux décrivant différents aspects du cannabis et de la culture qui l'entoure, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit une énorme vague", a-t-il déclaré. "Il n'y a que de nombreuses façons de l'utiliser qui seront attrayantes pour les joueurs. Mais je pense que les changements rapides de la loi et l'augmentation générale de l'acceptation du public le feront apparaître plus souvent dans les jeux qui ne sont pas principalement axés sur le cannabis."