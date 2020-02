Wellpepper acquise par Caravan Health en signe de croissance du marché des plans de traitement numérique des patients – .

Les cofondateurs de Wellpepper, Mike Van Snellenberg et Anne Weiler, ont vendu la startup de Seattle à Caravan Health de Kansas City, Mo. (Photo gracieuseté de Microsoft Alumni Network | Jane Gershovich)

Wellpepper, une start-up de technologie de la santé basée à Seattle, a été vendue à Caravan Health dans le cadre d’un accord qui promet d’élargir la portée de la technologie de Wellpepper pour les plans de traitement numérique des patients.

Fondée il y a plus de sept ans par deux vétérans de Microsoft, Anne Weiler et Mike Van Snellenberg, la plateforme de la startup est utilisée par les prestataires de soins de santé pour créer des applications et d’autres technologies interactives afin d’aider les patients à comprendre et suivre les plans de traitement dans diverses situations.

L’approche de Wellpepper, qui remplace les instructions verbales et les piles de papier, s’est avérée efficace dans les études de recherche clinique et a été adoptée par divers fournisseurs.

Caravan, basée à Kansas City, au Missouri, est spécialisée dans les soins responsables, travaillant avec les systèmes de santé communautaires pour améliorer les soins aux patients, réduire les erreurs et éviter la duplication des services. Dans le cadre de Caravan Health, Wellpepper continuera de travailler avec ses clients existants, tout en s’intégrant aux offres de Caravan.

“Nous sommes très excités par la nouvelle maison que nous avons ici à Caravan, et la plate-forme qu’elle nous donne”, a déclaré Van Snellenberg.

Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais les fondateurs ont décrit l’accord comme une sortie réussie pour Wellpepper, qui a levé 1,5 million de dollars de financement au cours de sa vie.

Wellpepper avait une équipe de six personnes avant l’acquisition. Van Snellenberg et la plupart des employés de l’entreprise travaillent maintenant pour Caravan depuis un bureau de Seattle, et ils prévoient de recruter davantage pour renforcer davantage l’équipe. Weiler a quitté l’entreprise avec l’acquisition pour explorer d’autres opportunités.

Wellpepper permet aux médecins de définir des plans personnalisés pour chaque patient et de recueillir des données sur leurs progrès. Photo de fichier, via Wellpepper.

Wellpepper est né de l’expérience personnelle des fondateurs et de leurs frustrations face au manque général de continuité des soins de santé. Les yeux de Weiler ont été ouverts aux défis en tant que nouvelle maman qui est sortie sans instructions après un long séjour à l’hôpital.

“Nous avons commencé à parler de la façon dont nous étions si connectés partout ailleurs dans notre vie, et en ce moment crucial, nous ne l’étions pas”, a déclaré Weiler, expliquant qu’ils s’appuyaient sur leurs racines dans le logiciel pour une solution: “Nous avons commencé le prototypage, comme on fait. “

Weiler a déclaré avoir eu la chance de se connecter très tôt avec le Dr Terry Ellis, chercheur et professeur à Parkinson à l’Université de Boston, testant leurs concepts avec ses patients dans ce qui a finalement conduit à un essai de contrôle randomisé qui a validé initialement leurs résultats. Un autre essai a été mené avec l’Université Harvard.

En tant que startup, Wellpepper s’est associée et a travaillé avec des organisations telles que la clinique Mayo et des clients, notamment EvergreenHealth à Kirkland, Washington, aidant à élaborer des plans de traitement pour les patients à suivre avant et après la chirurgie. Au cours de sa vie en tant que startup indépendante, Wellpepper a vu le concept de plans de traitement numérique passer d’un sujet de scepticisme dans les soins de santé à un sujet d’acceptation et, finalement, de concurrence, alors que d’autres développaient des technologies rivales.

Puis est venue la consolidation, notamment l’acquisition de Healthloop par GetWellNetworks et de Medumo par Philips.

En cours de route, Wellpepper a rencontré une question existentielle, Weiler a déclaré: «Devrions-nous également fournir des soins? Si vous surveillez des personnes à l’extérieur de la clinique, qui fait le suivi? “

En tant que spécialistes des logiciels, ils ont choisi de ne pas suivre cette voie, ce qui est une raison pour laquelle l’acquisition par Caravan était logique.

«L’ajustement était assez intéressant parce que nous savions que l’engagement des patients dans leur santé grâce à des solutions technologiques améliorait leurs résultats», a déclaré Weiler. «Mais l’autre côté des soins fondés sur la valeur consiste à maîtriser une partie des coûts. Et c’est en grande partie ce que fait Caravan. “

Message mis à jour pour corriger le financement total collecté par Wellpepper.