Wells Fargo offrant un crédit de 5 $ en prime lorsque vous utilisez Apple Pay à un guichet automatique

Wells Fargo offre à ses clients une promotion unique lorsqu’ils utilisent Apple Pay à un guichet automatique. Si vous voulez 5 $ d’argent gratuit, Wells Fargo a ce qu’il vous faut. Lisez la suite pour savoir comment.

Wells Fargo explique la promo, valable jusqu’au 5 mars 2021:

Votre carte de débit est déjà dans votre portefeuille numérique, alors pourquoi ne pas l’utiliser pour obtenir facilement de l’argent – et faire plus – dans un guichet automatique Wells Fargo? Et maintenant, lorsque vous accédez pour la première fois à un guichet automatique Wells Fargo en utilisant votre carte de débit dans votre portefeuille numérique, vous obtenez un avoir de 5 $.

Pour réclamer le crédit de 5 $, accédez simplement à un guichet automatique Wells Fargo, appuyez sur avec Apple Pay (ou un autre portefeuille numérique) à l’aide de votre iPhone ou Apple Watch, entrez le code PIN de votre carte de débit et effectuez une transaction ATM ou sélectionnez un service ATM . Certains des détails les plus fins:

Les cartes de débit professionnelles ne sont pas éligibles pour cette offre.

Cette offre est à usage unique par client, exclusive et non transférable. Le maximum qu’un client peut gagner est de 5 $. Seul le destinataire prévu de l’e-mail est éligible à cette offre.

Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour que le crédit du relevé s’affiche sur votre compte de dépôt lié principal.

C’est bien de voir Wells Fargo chercher à stimuler l’adoption d’Apple Pay aux distributeurs automatiques grâce à cette promotion. La banque a été l’une des premières à adopter les retraits sans carte Apple Pay ATM en 2017 et a depuis été suivie par Chase et d’autres.

Si vous êtes un client de Wells Fargo et que vous profitez de cette promotion, faites-nous savoir comment cela se passe dans les commentaires!

