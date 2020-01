Western Digital lancera peut-être un SSD portable de 8 To

Il fut un temps où le choix d’un périphérique de stockage portable nécessitait des compromis: capacité de taille physique ou de vitesse, ce genre de chose. Western Digital a proclamé que ces jours sont révolus.

L’unité SanDisk facilement empilable que vous voyez ici? Peut mémoriser un énorme 8 To de données. C’est quatre fois la capacité du plus grand SSD Extreme Portable actuellement disponible.

L’unité transfère également des données quatre fois plus rapidement que l’alignement SSD Extreme Portable existant, atteignant un maximum de 20 Gbps.

Quant aux dimensions physiques, Western Digital n’en a pas fait mention dans le communiqué de presse officiel. L’unité semble être légèrement plus grande que les modèles Extreme Portable. Cela ne signifie certainement pas que le nouveau modèle est également encombrant à distance: les unités actuelles mesurent 3,79 “par 1,95” et ont une épaisseur de seulement 35 “.

SSD Western Digital: quand il sera possible d’acheter ce modèle

On ne sait pas quand il sera possible d’acheter ce bijou. À l’heure actuelle, il n’y a même pas beaucoup de modèles 4 To sur le marché et ceux disponibles peuvent coûter jusqu’à 600 $.

De plus, avec l’effondrement des prix des SSD et la demande des étoiles, l’unité SanDisk de 8 To pourrait arriver dans un avenir pas trop lointain.

Si, en revanche, vous préférez votre espace de stockage portable dans des packages plus petits, Western Digital a quelque chose de nouveau à lancer avant la fin de cet hiver.

Ils présentent un nouveau lecteur flash USB de type C de luxe SanDisk Ultra Dual Drive et ont la capacité de s’adapter à la longueur de son nom. La nouvelle unité vous permettra de transporter un téraoctet entier de fichiers dans son corps en aluminium sophistiqué.

Comme les autres modèles de cette gamme, le Dual Drive 1 To est équipé de connecteurs USB Type-C et A. Il suffit de tourner le couvercle pour découvrir le port dont vous avez besoin et de le connecter. Ces disques ne se rapprochent pas du SSD extrême en matière de vitesse, mais déplacent toujours les fichiers à 150 Mo / s très respectables – et s’adaptent à cette étrange petite poche pour changer de jean.