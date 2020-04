Westpac devient la dernière des «quatre grandes» banques australiennes à lancer le support Apple Pay

La finale des «quatre grands» banques en Australie a officiellement activé le support Apple Pay aujourd’hui. Comme indiqué par ZDNet, les clients de Westpac peuvent désormais ajouter leur carte de crédit ou de débit éligible à Apple Pay.

La prise en charge d’Apple Pay par Westpac s’étend à toutes les cartes de débit et de crédit Mastercard, ainsi qu’à la carte à main Eftpos. Les dirigeants de Westpac affirment qu’Apple Pay arrive à un moment crucial pour les clients, car ils recherchent une alternative à l’argent au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Nous sommes heureux d’annoncer que les clients de Westpac peuvent désormais utiliser Apple Pay pour effectuer des paiements rapides et sécurisés. Cela arrive à un moment important pour nos clients, qui recherchent une alternative au cash », a déclaré David Lindberg, PDG du consommateur du groupe Westpac.

Lindberg a ajouté que Westpac a déjà vu une augmentation du nombre de clients utilisant les services bancaires numériques en raison de COVID-19, et l’adoption d’Apple Pay ne fera qu’augmenter:

«Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de clients utilisant les services bancaires numériques au cours des dernières semaines, car davantage d’Australiens restent chez eux. Avec l’introduction d’Apple Pay, il sera désormais encore plus facile pour les clients de payer des biens et services dans les magasins, via des applications ou en ligne sans avoir besoin d’une carte ou d’un portefeuille. »

Westpac avait initialement annoncé son intention d’adopter éventuellement Apple Pay en décembre, avec une date cible de juin 2020 – mais COVID-19 a clairement accéléré ce déploiement. Pour ajouter votre carte Westpac à Apple Pay, ouvrez l’application Wallet et appuyez sur le bouton plus dans le coin supérieur droit. L’application vous guidera ensuite à travers le processus d’ajout de votre carte à votre iPhone et Apple Watch.

Westpac est la finale des «quatre grandes banques» d’Australie pour ajouter la prise en charge d’Apple Pay. Les grandes banques australiennes s’étaient disputées avec Apple sur l’accès au matériel NFC de l’iPhone, mais ont depuis cédé et adopté la plateforme de paiement mobile d’Apple. ANZ a été la première des quatre grandes banques australiennes à adopter Apple Pay, suivie par CommBank et NAB l’année dernière.

Pour la liste complète des banques dans le monde qui prennent en charge Apple Pay, visitez la page d’assistance d’Apple ici. Êtes-vous un client fidèle de Westpac qui a attendu le support Apple Pay? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

