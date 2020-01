Westword annonce officiellement la date de sortie de la troisième saison

Dans la soirée du 12 janvier 2020, la chaîne de télévision HBO a officiellement annoncé la date de sortie du Westworld troisième saison via une bande-annonce plutôt énigmatique. La série, dont la première saison a été diffusée sur la chaîne en 2016 et la deuxième en 2018, est basé sur le film éponyme sorti en 1973 et réalisé par Michael Crichton (également auteur du roman Jurassic Park).

Les dernières nouvelles sur westword et ce que nous savons du dernier teaser

Comme tous les fans de Westworld le savent, l’histoire raconte les événements qui se déroulent à l’intérieur de l’un des parcs à thème hypothétiques appartenant à Delos Inc., une société de robotique avancée et créatrice d’une ligne d’androïdes à peine reconnaissables des êtres humains dans la chair, avec laquelle au prix de 40000 dollars par jour, les clients et les touristes du parc à thème peuvent interagir et faire ce qu’ils veulent , même les choses les plus perverses.

Les androïdes commencent prendre progressivement conscience de leur condition en développant une mémoire de leurs expériences antérieures et à partir de là les choses commencent à changer. Contrairement à ces deux premières saisons déjà vues, le troisième quitte les paramètres de l’Ouest avec qui nous avions connu les différents personnages et évolué vers des décors plus futuristes, donnant une plus grande importance sur le thème de la dystopie qu’auparavant, mais dans une tonalité différente de ce que nous sommes habitués à imaginer.

L’une des dernières bandes-annonces avait révélé l’entrée sur la scène d’une nouvelle société, peut-être un concurrent de Délos et du nom de Inciteinc, dont on sait très peu de choses. Cependant, si vous essayez de google le nom de l’entreprise, vous serez redirigé vers un site Web officiel de l’entreprise, qui vous renvoie directement à la bande-annonce et vous permet de vous abonner pour recevoir des mises à jour constantes à ce sujet. Les épisodes, qui étaient dix pour les saisons précédentes, deviendront huit et l’intrigue sera moins entrelacée cette fois.

Par ailleurs, parmi les informations actuellement divulguées, on parle d’un Parc à thème de la seconde guerre mondiale et il y a déjà des rumeurs sur une quatrième et même cinquième saison de la série. Mais en attendant, la date officielle fixée pour la saison 3 est la 15 mars 2020à 21 h pour l’Amérique (ce qui signifie 16 mars 2020 à 3 h pour nous Italiens). En plus de nombreux personnages que nous avons déjà rencontrés, Aaron Paul (le célèbre Jesse Pinkman de Breaking Bad) e Vincent Cassel fera partie du casting. Maintenant, il manque peu, il ne reste plus qu’à attendre!