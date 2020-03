WhatsApp active l’une des fonctionnalités les plus attendues

La nouvelle version de WhatsApp pour iOS 13Maintenant disponible dans l’App Store, active enfin l’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 13: les suggestions de contacts dans le menu de partage.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de WhatsApp trouveront leurs contacts les plus fréquents dans le menu de partage d’iOS 13, ce qui simplifie et accélère les processus aussi courants que l’envoi d’une image, d’un lien ou de tout fichier compatible avec l’application de messagerie.

“Désormais sur iOS 13, lorsque vous partagez du contenu à partir d’une autre application, vous verrez vos contacts WhatsApp sous forme de suggestions sur la feuille de partage”, explique la société via l’App Store.

La publication spécialisée WABetaInfo a annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité fin 2019. Quelques semaines plus tard, elle a été introduite dans la version bêta de l’application iOS. Et c’est maintenant, presque quatre mois plus tard, que cette fonctionnalité a été définitivement activée dans la version publique de l’application.

WhatsApp, cependant, n’est pas le premier à activer cette fonctionnalité. Son principal rival, Telegram, a mis en œuvre cette fonctionnalité au cours du mois de novembre, près de cinq mois avant la société détenue par Facebook.

Au cours des dernières semaines, WhatsApp a activé plusieurs nouvelles dans ses versions pour iOS et Android. Le plus remarquable a sans aucun doute été le mode sombre, qui s’intègre aux systèmes présents dans les deux systèmes d’exploitation. Lorsque ce mode est activé, l’application est teintée de tons sombres plus confortables à l’œil dans des conditions de faible luminosité.

Le mode sombre, en outre, vous permet d’économiser la batterie sur ces téléphones avec un écran OLED, tels que l’iPhone 11 Pro ou la famille Galaxy S20. Ces types de panneaux, lorsqu’ils représentent la couleur noire, réduisent considérablement leur consommation d’énergie, donc l’activation de cette manière contribue à une plus grande autonomie.

