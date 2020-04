WhatsApp augmentera la limite d’utilisateurs dans les appels et les appels vidéo

Après le déploiement de multiples caractéristiques, et même des controverses liées à une censure présumée, WhatsApp Elle s’apprête à augmenter les limites des appels de groupe, ainsi que celles des appels vocaux, selon le site WABetaInfo spécialisé dans le service de messagerie appartenant à Facebook.

Comme ce site le fait habituellement, ils ont analysé les dernières mises à jour de l’application dans sa version 2.20, à la fois pour iOS et Android. Bien qu’ils ne disposent pas encore de cette fonctionnalité, il existe des références à Augmentation prochaine de la capacité des appels vidéo de groupe, en plus d’un petit indicateur pour rappeler que le les appels vocaux sont maintenant cryptés.

Bientôt plus de 4 participants par appel sur WhatsApp

Après avoir introduit les appels audio et vidéo en 2018, WhatsApp n’autorise actuellement qu’un maximum de quatre utilisateurs simultanément. Dans la nouvelle version pour Android, avec la numérotation 2.20.128, WABetaInfo inclut des chaînes de texte et de code qui pointent vers cette limite pourrait être prolongée prochainement.

Ces chaînes de texte avertiront les utilisateurs qu’ils doivent disposer de l’application de messagerie mise à jour sur leurs appareils afin de participer aux appels avec un nombre étendu de participants. Pour le moment, cependant, on ne sait pas exactement quelle sera la nouvelle limite utilisateurs sur les appels vocaux et vidéo

De cette façon et si elle arrive à temps, l’application pourrait résister à de nouvelles plateformes comme Houseparty ou Zoom, les deux grands bénéficiaires d’un confinement mondial qui a mis dans ses téléchargements un multiplicateur valant des dizaines, connectant plus de personnes simultanément, en plus de se souvenir de l’importance de la confidentialité, de la sécurité et du chiffrement des données.

Comme d’habitude, les dernières mises à jour seront progressivement disponibles via l’App Store pour iPhone et Google Play pour les appareils Android.

Pour le moment, aucun délai n’a été confirmé dans lequel cette nouvelle fonctionnalité pourrait atteindre les utilisateurs, bien qu’il semble qu’elle soit déjà dans un état de développement avancé et qu’elle soit actuellement en cours de tests internes et WhatsApp prépare des versions actuelles pour avertir les utilisateurs d’un éventuel futur conflits dans cette version. Cependant, il devrait être disponible dans les prochaines semaines.

De plus, dans la dernière version de l’application Android, il est averti, avec un petit message en haut, que les appels vocaux sont cryptés d’un point à un autre (E2E).

