WhatsApp aura une nouvelle mise à jour

Le portail spécialisé WABetaInfo a annoncé que très bientôt WhatsApp pourrait être accessible à partir de plusieurs ordinateurs en même temps, ce qui n’est pas possible à ce jour, malgré le fait qu’il s’agit d’une des mises à jour les plus attendues par les utilisateurs.

Le médium, qui se caractérise par la révélation des futurs lancements de WhatsApp, a annoncé sur Twitter et sur son portail Web à quoi ressemblerait ce nouvel outil sur les appareils avec le système d’exploitation Android, de Google, et iOS, d’Apple.

Lorsque quelqu’un ajoute un nouvel appareil dans son compte WhatsApp, vous serez averti car les clés de chiffrement changent.

Comment cette mise à jour fonctionnerait-elle?

WhatsApp permettrait d’avoir un compte associé sur plusieurs ordinateurs en même temps; c’est-à-dire: avec ce nouvel outil, il sera facile d’utiliser l’application avec le même numéro sur plus d’un appareil.

Vous pouvez également avoir plus d’un compte WhatsApp sur le même appareil, afin de ne pas charger avec plusieurs téléphones portables, comme c’est actuellement le cas et ce qui est gênant pour un utilisateur qui a plus de deux appareils en même temps.

La version bêta 2.20.110 pour Android comprend, entre autres, des messages d’expiration, qui suppriment automatiquement les messages pour les deux parties, et des vidéos d’État de seulement 15 secondes dans des pays comme l’Inde.

Pour l’instant, cet outil n’est pas disponible et est en phase de test.

