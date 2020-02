WhatsApp, ce dangereux SMS ruine tous les utilisateurs

WhatsApp garde les jeunes utilisateurs et les utilisateurs plus âgés collés à l’écran de divers smartphones. Plus de dix ans après sa création, le chat de messagerie continue d’être le plus utile populaire le sexe.

Si vous considérez la nature cosmopolite du service, la popularité de WhatsApp est sans aucun doute bonne. Malheureusement, il faut souligner que ce succès représente également le pain quotidien de certains méchants.

WhatsApp, continue de transformer ce danger SMS pour les utilisateurs

Certains cybercriminels, par exemple, ont mis un SMS pratiquement dangereux pour tous les clients. Voici le texte complet du message: «Salutations de WhatsApp! Votre numéro de téléphone n’est pas enregistré sur cet appareil. Cliquez sur le lien pour activer le numéro de téléphone “.

Ceux qui reçoivent ce SMS sont invités à cliquer sur un lien présent au bas du texte. Juste ce lien représente un cheval de Troie créé ad hoc par des pirates pour tromper les pauvres utilisateurs imprudents. En cliquant sur le lien, vous exposez en effet vos données personnelles à la vision des pirates eux-mêmes.

Les cybercriminels sont très habiles à créer ce que l’on appelle dans le jargon technique une action de phishing. En utilisant le lien, en effet, ils entrent en possession des données personnelles des utilisateurs, données qui seront ensuite utilisées pour créer de faux profils ou même utilisées à des fins publicitaires.

Lors de la réception de messages de ce contenu, il ne doit y avoir aucun doute: la seule chose à faire est éliminer le texte également car il faut considérer que WhatsApp ne communique pas directement avec ses utilisateurs par SMS.