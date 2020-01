WhatsApp, ce message Coronavirus fait peur aux utilisateurs

De nos jours, le monde entier ne parle de rien d’autre. la coronavirus, le virus potentiellement mortel qui se propage en Chine, fait peur à des millions de personnes à l’échelle mondiale. Des milliers de cas confirmés se sont produits en quelques jours (principalement dans la ville de Wuhan) et il y a eu plus d’une centaine de morts. Dans de tels événements, parmi les actualités qui se mettent à jour de minute en minute, il est normal de rencontrer fausses nouvelles: en haut WhatsAppà cet égard, un très ennuyeux circule.

WhatsApp, attention à toutes les fausses nouvelles liées au Coronavirus

Jusqu’à présent, en Italie il n’y a eu aucun cas de personnes atteintes de coronavirus. Malgré les contrôles capillaires à l’entrée et à la sortie des aéroports, rien n’écarte cependant qu’il ne puisse y avoir de contagion dans notre pays.

Sur WhatsApp, hier, des nouvelles circulaient complètement loin de la réalité. Selon ce que nous lisons dans un chaîne, un cas de coronavirus aurait été constaté dans ce cas Lecce. Le patient suivrait un traitement à l’hôpital Vito Fazzi et serait très contagieux.

Cette nouvelle circulant sur WhatsApp a été refusée à la fois par l’hôpital et par les bureaux du ministère de la Santé. Ceux qui lisent un tel message doivent donc tout marquer comme une simple fausse nouvelle.

Rappelons que les principaux gouvernements – principalement le gouvernement chinois – mettent à jour les citoyens en temps réel sur l’urgence et développent en même temps une série de manuels pour limiter la propagation de ce virus. C’est à l’information de organismes officiels cela doit être pris en compte, en laissant de côté tout ouï-dire et les sources non créditées.