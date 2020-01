WhatsApp cessera de fonctionner sur certains smartphones

C’était la chronique d’un décès annoncé (plusieurs fois), mais les progrès de la technologie et de la plate-forme du service de messagerie appartenant à Facebook obligent WhatsApp à retirer le support d’une poignée d’anciens appareils dans lesquels, au 1er février 2020Cela cessera de fonctionner.

Et quels modèles? Et bien tous ceux qui utilisent encore iOS 7 et Android 2.3.7 et ne peut pas être mis à jour vers une version ultérieure. Gardez à l’esprit que ce sont des appareils extrêmement anciens, et bien que beaucoup d’entre eux continuent de fonctionner parfaitement, la vérité est que la plate-forme WhatsApp cessera de fonctionner sur eux.

iOS 7 est sorti en 2013 et Android 2.3.7 en 2011, ce sont donc les terminaux de 7 et 9 ans respectivement, bien que les terminaux plus modernes recevraient ces systèmes d’exploitation comme base, qui peuvent être mis à jour vers iOS 8 ou version ultérieure ou vers Ice Cream Sandwich. Dans le cas d’Android, ils peuvent continuer à être utilisés.

Quoi qu’il en soit, à partir du 1er février 2020, dans tous les terminaux antérieurs à l’iPhone 4 (y compris celui-ci) et tous ceux qui n’ont pas pu mettre à niveau vers Android 4.0 ou version ultérieure, WhatsApp cessera de fonctionner.

