WhatsApp cessera de fonctionner sur certains smartphones en 2020

Si vous possédez un téléphone Windows, vous voudrez peut-être chercher un remplaçant au début de la nouvelle année, car WhatsApp met définitivement fin à la prise en charge de Windows 10 Mobile. Vous ne cesserez de recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. Selon Facebook (la société mère de WhatsApp), après le 31 décembre – donc à partir du 1er janvier 2020 – vous ne pourrez plus utiliser l’application sur votre appareil.

Mais pas de panique. Même si ce n’est pas aussi pratique que l’application, vous pourrez toujours accéder à WhatsApp en visitant le site dans le navigateur Web de votre téléphone. Vous pouvez également utiliser Telegram ou Messenger pour souhaiter à vos proches une bonne année 2020 et ne manquer aucun bon souhait.

WhatsApp dit au revoir à certains appareils dès maintenant

Comme le rapporte MSPowerUser, WhatsApp met également fin à la prise en charge des anciens appareils iOS et Android, bien que les propriétaires de ces téléphones aient un peu plus de temps pour rechercher un nouvel appareil où ils peuvent utiliser l’application. Les téléphones exécutant iOS 7 ou une version antérieure et Android 2.3.7 et une version antérieure perdront l’accès à WhatsApp le 1er février.

Tous ces appareils sont relativement anciens. Il n’y a pas de nouveaux téléphones Windows 10 Mobile depuis 2015 et iOS 7 et Android 2.3.7 datent respectivement de 2013 et 2010. Cependant, Windows 10 Mobile a toujours une base d’utilisateurs fidèles qui ne veulent pas abandonner leurs téléphones et ont même demandé à Microsoft pour construire un Surface Phone afin d’avoir une alternative à Apple et Google.

Cependant, Microsoft se prépare à lancer son prochain nouveau produit. Le Microsoft Surface Duo (que Microsoft refuse d’appeler un téléphone, bien qu’il puisse passer des appels et s’adapte parfaitement à sa taille) fonctionnera à la place sous Android et la société n’a apparemment pas l’intention de développer un nouveau système d’exploitation pour smartphone.