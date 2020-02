WhatsApp, cette mise à jour tant attendue se déverrouille enfin

Ces jours-ci, il se passe quelque chose de vraiment important lié à WhatsApp. Après des mois, sinon des années d’attente, le Mode sombre. À la fin de cet hiver, une grande partie des utilisateurs recevront l’un des outils les plus discutés du passé récent.

WhatsApp, car tous les chats changent avec l’arrivée du mode sombre

Jusqu’à il y a quelques semaines, le mode nuit n’était mentionné que par rapport au timing d’un événement mise à niveau. Maintenant que le déploiement est sur le point de commencer, nous pouvons enfin nous concentrer sur les avantages concrets de cette nouveauté.

Il ne fait aucun doute que la plus grande attente des utilisateurs est de vérifier l’évolution du service l’esthétique. Avec le mode sombre, WhatsApp prend un tout autre aspect: il suffit de penser que les standards (vert et blanc) seront désormais remplacés par le noir et blanc.

Ce changement, cependant, n’est pas seulement pour les fans de chromage, car un élément important sera également présent avec le mode nuit fonction pratique. En effet, comme indiqué par les développeurs, le nouveau système vous permettra d’économiser beaucoup d’énergie pour votre smartphone.

Le mode sombre sera une aubaine en particulier pour les appareils de nouvelle génération avec écrans OLED qui utilisent le système rétro-éclairage. Avec l’activation des couleurs sombres, le batterie aura plus d’autonomie pendant la journée. La nouveauté est si importante que certains systèmes d’exploitation pourraient connecter le mode nuit de WhatsApp à des fonctions d’économie d’énergie.

Sur les systèmes iOS et Android, le libération Le mode sombre est attendu dans quelques jours. Le processus de déploiement devrait se terminer au printemps.