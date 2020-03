WhatsApp, comment défendre votre profil aux yeux des espions

Le passé de WhatsApp nous a appris que le intimité pour votre profil ce n’est jamais trop. Après tant d’épisodes gênants au fil des ans, les développeurs ont augmenté les fonctions de contrôle en faveur des utilisateurs avec la présence d’un cryptage de bout en bout et d’un accès via Touch ID.

WhatsApp, comment savoir qui regarde secrètement nos histoires

Des conversations non seulement sont formées WhatsApp. Depuis un certain temps, en fait, le chat de messagerie a subi plusieurs transformations. Également influencée par le succès d’Instagram et de Facebook, WhatsApp s’est de plus en plus concentré sur des éléments tels que des histoires, des photos de profil et des états.

Même si les Stories sur WhatsApp n’ont pas la même popularité que celles d’Instagram, leur présence ne doit pas être sous-estimée. En ce sens, les utilisateurs ne pouvaient manquer de souligner la présence d’une anomalie particulière. Contrairement aux autres réseaux sociaux, WhatsApp garantit toujours la transparence des Stories: sur la plateforme, par exemple, il est possible de masquer la vision d’une photo ou d’une vidéo.

Pour masquer la vision d’une histoire, supprimez-les simplement afficher les notifications, ou les fameuses tiques bleues des messages.

Ce n’est que d’une seule manière qu’il est possible de toujours découvrir les personnes qui consultent les Histoires et par conséquent notre profil. Les utilisateurs qui souhaitent surveiller leur compte en temps réel doivent s’appuyer sur ce que l’on appelle suivi app.

Une longue série d’applications de suivi sont disponibles sur le marché Android. Ces services, presque tous disponibles gratuitement, ont pour tâche de temps réel la vision d’un contact d’une histoire.