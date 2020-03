WhatsApp: Comment passer des appels vidéo de groupe?

WhatApp pourrait être votre salut de l’ennui avec votre

appels vidéo de groupe, si vous devez rester à la maison pour éviter

transmission du coronavirus (Covid-19).

SET Puebla News

La pandémie récemment annoncée par

Le coronavirus (Covid-19) a embarrassé tout le monde, donc une option

ne pas risquer une éventuelle contagion sont les appels vidéo et

appels vidéo de groupe sur WhatsApp, n’oubliez pas que parmi les recommandations

éviter de propager le virus, c’est éviter les réunions,

même dans certains cas, appliquer le Home Office parmi de nombreuses autres mesures.

Face à la crise actuelle des coronavirus

(Covid-19) de nombreuses personnes sont à l’abri chez elles de la peur et

la prévention de la capture de cette pandémie qui a commencé en Chine et s’est propagée à

le reste du monde, pour cette raison, faire des appels vidéo et

Les appels vidéo de groupe sur WhatsApp sont une excellente alternative en raison de la grande

nombre d’utilisateurs qui ont cette application de messagerie instantanée.

Comment passer un appel vidéo WhatsApp

Nous vous laissons avec une série d’étapes

simple et rapide pour pouvoir passer un appel vidéo de groupe depuis WhatsApp,

Découvrez cette étape par étape qui sera certainement d’une grande aide ces jours-ci lorsque

même se réunir avec la famille, les amis ou aller travailler nous mettrait

à risque de contagion par le coronavirus (Covid-19).

La fonction Appels de groupe de

WhatsApp permet les appels de jusqu’à quatre participants. Voici l’étape pour

étape:

Si vous êtes en communication et que vous souhaitez passer à l’appel vidéo:

Depuis l’appel, appuyez sur

Appel vidéo. Votre contact verra une demande

pour passer à l’appel vidéo et vous pouvez accepter ou rejeter la modification.

à partir d’un chat en groupe: ouvrez le chat en groupe avec

Personnes que vous souhaitez appeler Appuyez sur Recherche d’appels de groupe ou sélectionnez

les contacts que vous souhaitez ajouter à l’appel. Appuyez sur Appeler.

Faites un appel de groupe sur WhatsApp à partir de l’onglet APPELS:

Ouvrez l’onglet APPELS. Appuyez sur Nouvel appel> Nouvel appel de groupe. Recherchez ou sélectionnez le

les contacts que vous souhaitez ajouter à l’appel. Appuyez sur Appeler.

Faire un appel de groupe sur WhatsApp à partir d’un chat individuel

Ouvrez le chat avec l’un des

les personnes que vous souhaitez appeler. Appuyez sur Appeler. Lorsque votre contact

appelez, appuyez sur Ajouter un participant. Recherchez ou sélectionnez un contact

que vous souhaitez ajouter à l’appel.

La fonction Appels vous permet

passer des appels gratuits à vos contacts sur WhatsApp, même s’ils sont en

autre pays. La fonction utilise à la place la connexion Internet de votre Smartphone

du plan d’appel de votre opérateur de téléphonie mobile. N’oubliez pas que vous

le fournisseur de téléphonie mobile peut vous facturer si vous avez un forfait de données

limité.

Source: LaVerdadNoticias.com

ARP / ROF