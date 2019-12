WhatsApp: comment télécharger des autocollants à envoyer à vos contacts à Noël

Nous vous donnons les meilleurs conseils pour télécharger les plus beaux autocollants pour envoyer vos voeux de Noël.

Avez-vous déjà envoyé vos vœux de Noël à vos amis et votre famille? Si vous ne partagez toujours pas certains Conseils pour télécharger les meilleurs autocollants de Noël à envoyer à tous vos contacts WhatsApp.

Tout ce que vous avez à faire pour obtenir les meilleurs autocollants de Noël est de télécharger les packages d'autocollants de votre magasin, nous partageons ci-dessous la liste avec les meilleurs autocollants pour WhatsApp

Des collections sont également disponibles afin que vous puissiez envoyer un autocollant pour souhaiter une bonne année à vos contacts entièrement personnalisés via WhatsApp

Une fois que vous avez téléchargé les packages d'autocollants, vous pouvez les utiliser en les envoyant massivement à tous vos contacts. Il vous suffit de sélectionner l'onglet qui apparaît dans la zone de texte et l'icône plus (+) sera prête à sélectionner et à envoyer.

COMMENT ENVOYER VOS MESSAGES MASSIVES WHATSAPP

Cette fonction WhatsApp peut être utilisée sur Android et WhatsApp, vous n'aurez donc pas à écrire le message et à les envoyer un par un, vous pouvez gagner du temps et des efforts en les envoyant simultanément.

Dans le cas d'Android, il vous suffit de sélectionner les trois points qui apparaissent en haut de l'application et de sélectionner une nouvelle diffusion, là vous devez sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez envoyer le message ou félicitation de masse.

Les utilisateurs d'iPhone doivent sélectionner l'option appelée listes de diffusion qui apparaît en haut des discussions, puis sélectionnez une nouvelle liste et une fois là-bas, sélectionnez les contacts auxquels vous souhaitez envoyer le message et appuyez sur l'option pour créer, écrire et coller votre autocollant et enfin envoyer votre message.

Source: Soycarmin.com

