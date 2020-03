WhatsApp continue de faire progresser ses messages autodestructeurs

Longtemps demandé par les utilisateurs, ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que nous avons vu pour la première fois la présence de messages autodestructeurs dans une version bêta de WhatsApp. Cependant, plus le temps passe, plus ils semblent recevoir de changements, comme première limitation de fonctionnalité uniquement pour les discussions de groupe. Heureusement, une nouvelle mise à jour de l’application développeur semble avoir été réintroduite fonction d’autodestruction pour les chats individuels.

Comme nous l’avons vu précédemment, ces messages autodestructeurs fonctionneraient comme une fonctionnalité qui nous permettrait de choisir pendant combien de temps les messages suivants que nous envoyons seront disponibles une fois qu’ils seront actifs et le temps qu’ils prendront. disparaître définitivement. Ainsi, comme nous avons pu le voir dans les images filtrées de WABetaInfo, nous aurions plusieurs options qui varieraient entre une heure, un jour, une semaine, un mois et même un an.

Parmi les nouvelles images, nous avons également pu voir comment, une fois cette fonction activée et une des limites de temps établie, dans le chat, une notification apparaîtra (similaires aux notifications de changements d’image ou de membres d’un groupe, ou aux changements de cryptage des chats) qui nous informeront du temps jusqu’à la suppression des messages, et serviront à leur tour à nous aider à diviser et à différencier les messages qui ils seront supprimés après ce délai. De plus, chaque message que nous enverrons apparaîtra une petite icône de chronomètre juste à côté de l’heure envoyée.

Bien que pour le moment cette fonction soit encore en développement, le fait que nous ayons pu la voir à nouveau incluse, maintenant dans les discussions de groupe et individuelles, pourrait impliquer que nous sommes plus proche de sa mise à jour et inclusion définitive dans l’application.

WhatsApp continue à la suite de Telegram

Au-delà de sa similitude avec les fonctionnalités de Snapchat ou les formats d’Instagram Stories, les messages autodestructeurs ne sont également rien de nouveau dans les applications de messagerie instantanée. Et est-ce encore une fois, WhatsApp ajoute une fonction précédemment disponible sur Telegram, son principal concurrent, et une application qui concentre sa principale revendication sur une grande confidentialité.