WhatsApp crée un centre d’informations sur le coronavirus

WhatsApp essaie d’autonomiser les gens

WhatsApp a également fourni une subvention pour 1 million de dollars au réseau international de vérification des faits (IFCN) du Poynter Institute. Les fonds sont destinés à soutenir #CoronaVirusFactsAlliance, qui est un consortium de plus de 100 organisations locales dans 45 comtés. Les membres recevront une formation sur les fonctionnalités avancées de WhatsApp, telles que son API. Cela aidera à établir des protocoles de vérification des faits afin que les communautés locales puissent répondre aux rumeurs potentiellement trompeur ou nocif sur la pandémie.

La désinformation peut se propager rapidement lorsque les gens sont très inquiets d’un problème. la les médias sociaux facilitent la répétition des rumeurs et des affirmations non vérifiées. En collaboration avec des autorités comme l’OMS et l’UNICEF, WhatsApp semble prendre le problème au sérieux. Nous espérons que ces efforts aideront les utilisateurs à partager les informations de manière plus responsable.