WhatsApp dépasse officiellement deux milliards d’utilisateurs dans le monde

WhatsApp annoncé dans un communiqué que l’application prend désormais en charge plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Tout le monde peut communiquer avec ses proches où qu’ils se trouvent. Qu’ils soient membres de la famille ou amis et connaissances, cela n’a pas d’importance: la communication avec l’application de messagerie bien connue est une garantie.

Même sur le terrain travail tous les collègues ont la possibilité de travailler et les entreprises peuvent voir leur croissance passer par la simple connexion avec leurs utilisateurs via WhatsApp. Toutes les conversations privées qui n’étaient auparavant possibles que personnellement peuvent désormais parcourir de grandes distances avec chats instantanés ou peut-être avec les appels vidéo et appel via Internet.

WhatsApp: une croissance basée sur l’innovation mais surtout sur la protection des utilisateurs

Les développeurs sont bien conscients qu’à mesure que les connexions entre les utilisateurs augmentent, le besoin d’une protection de plus en plus performante augmente également. C’est précisément pour cette raison que l’équipe WhatsApp communique pour passer autant de temps que possible chaque jour pour protéger les conversations des abonnés de la plateforme.

C’est précisément pour cette raison que chaque message privé envoyé via WhatsApp est protégé par défaut avec le célèbre cryptage de bout en bout. Cela représente un bloc numérique indestructible qui parvient à garder toutes les informations envoyées sur WhatsApp en toute sécurité. De cette façon, les utilisateurs seront protégés contre les pirates et les criminels. Ce mécanisme permet donc de stocker des messages uniquement sur leur smartphone sans que personne d’autre ne les lise, pas même l’équipe WhatsApp. Soyez donc heureux: à partir d’aujourd’hui, vous faites partie d’une communauté de plus de 2 milliards de personnes, toutes 100% protégées.