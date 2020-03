WhatsApp, des messages auto-destructeurs arriveront sous peu

WhatsApp, propriété de Facebook, lancera bientôt la fonctionnalité de messagerie autodestructrice dans les chats privés et de groupe. La fonctionnalité de messagerie autodestructrice a été introduite dans WhatsApp beta 2.20.83 et 2.20.84. Selon le rapport WABetaInfo, la fonctionnalité n’est disponible que pour les bêta-testeurs et n’est pas disponible pour tous les utilisateurs.

Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que pour les chats individuels et pourrait bientôt être testée pour les chats de groupe également. La fonction permettra à l’utilisateur de choisir une date limite pour ses messages, qui peut être définie après une heure, un jour, une semaine, un mois ou une année entière.

WhatsApp, la mise à jour arrivera pour Android et iOS

Après avoir réglé la minuterie pour l’autodestruction des messages, l’utilisateur peut vérifier quand les messages disparaissent. Une icône d’horloge apparaît juste à côté de l’heure d’envoi d’un message autodestructeur. Les utilisateurs seront informés dès que le message sera supprimé.

Auparavant, la fonctionnalité avait été introduite dans la version bêta de la mise à jour 2.19.348 de WhatsApp avec un nom commun “supprimer les messages”. La fonctionnalité a permis aux gens d’envoyer des messages autodestructeurs dans les chats personnels et les chats de groupe. Dans un groupe, l’administrateur aura l’avantage de contrôler l’utilisation de la fonction en l’activant ou en la désactivant pour le groupe.

Cependant, dans d’autres mises à jour bêta de WhatsApp, la fonctionnalité a été supprimée. En effet, les développeurs ont commencé à travailler pour introduire le mode sombre pour les versions d’Android antérieures à Android 10. La réintroduction de la fonction dans la dernière version bêta de WhatsApp indique clairement que les développeurs y travaillent.