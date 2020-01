WhatsApp, deux nouvelles importantes prévues avec l’arrivée du Dark Mode

Les nouvelles les plus attendues de ce début 2020 à domicile WhatsApp est sans aucun doute le mode nuit. Après des mois et des mois d’attente, les utilisateurs sont maintenant dans la tourmente pour cette mise à jour qui pourrait révolutionner le chat de messagerie.

WhatsApp, pas seulement des nouvelles esthétiques avec le mode sombre

Avec le mode sombre, il est raisonnable de s’attendre à des nouvelles substantielles pour WhatsApp. Il y aura évidemment des dieux derrière tout ça changement concernant l’esthétique. Si jusqu’à présent, tous les utilisateurs ont été habitués à voir les couleurs chromées classiques entre le blanc et le vert, les couleurs prédominantes sur la plateforme seront bientôt le noir et le blanc.

Avec l’arrivée du mode nuit, il ne faut cependant pas tomber dans l’erreur de ne souligner que les changements stylistiques. Si les développeurs ont travaillé si dur sur le Dark Mode, c’est aussi pour améliorer les performances du service.

Il y aura des avantages importants liés au mode nuit pour tous les appareils qui adoptent la technologie de rétro-éclairage l’écran. Grâce au mode sombre, les performances de la batterie seront préservées avec une amélioration conséquente en termes de consommation.

Le signal que chaque utilisateur, à sa discrétion, peut choisir d’émerger des dernières rumeurs Activate et Deactivate Mode sombre via le menu Paramètres. Toujours via le menu Paramètres, il sera également possible de lier l’activation du mode nuit au mode économie d’énergie de votre smartphone.

Ce seront les principales caractéristiques de l’une des mises à jour les plus attendues de tous les temps dans la maison WhatsApp. À ce stade, il ne reste plus qu’à savoir quand il y aura libération.