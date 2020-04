WhatsApp dit que les limites de partage aident à arrêter la propagation de fausses nouvelles – .

WhatsApp a récemment introduit une nouvelle limite pour le transfert de messages viraux sur sa plate-forme.

Au cours des semaines qui ont suivi l’introduction de la limite, WhatsApp a constaté «une réduction de 70% du nombre de messages hautement transférés».

WhatsApp essaie d’arrêter la propagation de la désinformation pendant la pandémie de coronavirus.

L’une des innombrables conséquences imprévues de l’omniprésence des médias sociaux est la vitesse à laquelle les histoires peuvent se propager, qu’elles aient ou non une base dans la réalité. Aucune plate-forme n’est à l’abri de ce problème, y compris WhatsApp, qui a introduit l’année dernière une nouvelle étiquette «double flèche» pour les messages qui avaient été transférés dans l’application plusieurs fois auparavant. L’étiquette a averti les utilisateurs que le message ne provenait pas d’un de leurs contacts proches.

Tenter d’empêcher les utilisateurs de diffuser des informations erronées sans le savoir a été et sera toujours un défi pour des plateformes comme WhatsApp et sa société mère, Facebook, mais comme nous essayons tous de naviguer dans cette pandémie virale, nous assurer que les gens ne sont pas induits en erreur par des articles viraux douteux est plus important que jamais. Et donc, WhatsApp a mis en place une nouvelle limite pour que ces messages viraux ne puissent être transférés qu’à une seule conversation à la fois.

Auparavant, WhatsApp avait réduit la limite de transfert de ces messages à cinq chats à la fois, ce qui, selon elle, a entraîné une «diminution de 25% du nombre total de messages transmis dans le monde». Mais cela ne suffisait pas pour la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a poussé l’entreprise à repousser encore plus les limites. Les premiers retours ont été remarquables.

«Nous avons récemment introduit une limite au partage de« messages hautement transférés »sur un seul chat. Depuis la mise en place de cette nouvelle limite, le nombre de messages hautement transférés envoyés sur WhatsApp a globalement diminué de 70% », a déclaré un porte-parole de WhatsApp à TechCrunch dans un communiqué.

Comme le note TechCrunch, WhatsApp a été stimulé par l’Inde, son plus grand marché, lorsque le gouvernement a demandé à WhatsApp et à d’autres sociétés de médias sociaux de travailler à contrôler la propagation des canulars et de la désinformation sur leurs plateformes. À ce stade, certains utilisateurs en Inde ont partagé des rapports de traitements potentiels pour COVID-19 au cours des dernières semaines, dont aucun n’est soutenu par la science. Limiter la capacité des utilisateurs à partager des “fausses nouvelles” est un pas dans la bonne direction, même si cela ne suffira pas à empêcher complètement la désinformation de faire le tour.

«Tout le transfert est-il mauvais? Certainement pas. Nous savons que de nombreux utilisateurs transmettent des informations utiles, ainsi que des vidéos amusantes, des mèmes et des réflexions ou des prières qu’ils trouvent significatives », a expliqué WhatsApp dans un blog plus tôt ce mois-ci. «Ces dernières semaines, les gens ont également utilisé WhatsApp pour organiser des moments publics de soutien aux agents de santé de première ligne. Cependant, nous avons constaté une augmentation significative du volume de transfert qui, selon les utilisateurs, peut sembler écrasant et peut contribuer à la propagation de la désinformation. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste un lieu de conversation personnelle. “

