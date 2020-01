WhatsApp, encore peur parmi les utilisateurs en raison d’un SMS dangereux

WhatsApp pour beaucoup de gens, c’est l’application la plus utilisée et la plus populaire. Le chat de messagerie instantanée parvient à garder les gens de tous âges collés au smartphone: non seulement les enfants et les adultes, mais aussi les personnes âgées ont découvert l’utilité de ce service.

la popularité de la plateforme représente à la fois un délice et une croix. Pour profiter de ce succès, il existe souvent de nombreux attaquants. Nous le disons souvent, mais il est bon de le répéter encore une fois: l’attention lors de l’utilisation de WhatsApp doit toujours être élevée.

WhatsApp, le danger SMS qui vole les retours de données utilisateur

Au cours des dernières semaines, un SMS très dangereux liés à WhatsApp. Voici le contenu de ce message: “Salutations de WhatsApp! Votre numéro de téléphone n’est pas enregistré sur cet appareil. Cliquez sur le lien pour activer le numéro de téléphone “.

Le SMS en bas est accompagné d’un lien. Les utilisateurs – notamment les moins proches du monde de la technologie – poussés par le ton alarmiste du message sont poussés par les méchants qui diffusent ce type de communication à cliquer sur ce lien.

Derrière ce message, il y a une tentative flagrante de phishing. Les cybercriminels qui diffusent le SMS souhaitent récupérer les données personnelles des utilisateurs. Ces données seront ensuite utilisées soit pour créer de faux profils, soit revendues à des fins publicitaires.

La règle qui doit être suivie dans ces cas – et nous nous tournons toujours vers les moins expérimentés – est celle de la négligence. Les utilisateurs, devant des messages comme celui-ci, doivent simplement s’engager à éliminer le contenu.