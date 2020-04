WhatsApp est mis à jour avec des appels vidéo jusqu’à 8 personnes

WhatsApp Il a été mis à jour, à la fois sur iOS et Android, pour recevoir l’une des actualités les plus demandées par les utilisateurs du service. À partir d’aujourd’hui, l’application vous permet déjà de passer des appels vidéo avec jusqu’à 8 personnes, une option idéale en ces temps de confinement. Il convient de noter que la mise à jour a commencé son déploiement depuis hier, bien que dans certains pays, ils y aient accédé il y a quelques heures à peine. Soyez patient si vous ne le voyez pas encore disponible dans votre région.

Facebook a accéléré sa stratégie avec des appels vidéo en raison de la mise en quarantaine des coronavirus. Ils veulent se lever pour Zoom

Il est important de noter que si vous et vos contacts souhaitez profiter de la nouvelle fonctionnalité, ils doivent avoir la dernière mise à jour de WhatsApp installée, qui dans iOS est la version 2.20.50. Sinon, il ne sera pas possible de démarrer la conversation. L’un des grands doutes qui persiste est de savoir si l’appel est chiffré de bout en bout, comme cela se produit lorsque deux personnes parlent. Facebook n’a pas commenté cela, mais nous supposons que la proposition avec 8 personnes a également le même niveau de sécurité.

En raison de la pandémie de coronavirus, Facebook a accéléré sa stratégie pour avoir une plus grande présence dans le secteur des appels vidéo. Vendredi dernier, ils ont annoncé Les chambres, une fonction Messenger avec laquelle il sera possible de passer des appels en style Zoom – mode galerie. À l’heure actuelle, il peut accueillir jusqu’à 8 personnes, mais dans un proche avenir, ce nombre passera à 50, il ne faudra donc pas longtemps pour devenir un autre concurrent sérieux sur le marché.

L’innovation la plus importante des chambres, également disponible ultérieurement, est que vous pouvez démarrer la conversation depuis Instagram et WhatsApp, il ne sera donc pas nécessaire d’installer Facebook Messenger. De plus, les utilisateurs peuvent créer des appels vidéo privés et publics; pour ce dernier, il est possible de générer un lien et de le partager avec n’importe qui. L’idée est que Rooms fonctionne également à partir du navigateur pour éviter de dépendre des applications.

Comme l’ont expliqué ceux dirigés par Mark Zuckerberg, le lancement de ces propositions était prévu pour une date ultérieure. Cependant, ils ont dû avancer leurs plans avant demande croissante générée pendant la quarantaine. C’est clair que Zoom domine le marché et de nombreux autres concurrents, dont Skype et Google, tentent de prendre pied sur le marché. Dans les semaines à venir, nous pourrons voir si la stratégie Facebook a réussi.

