Whatsapp et Telegram mis de côté

Les plateformes de messagerie instantanée WhatsApp et télégramme semblent être mis en place par les utilisateurs en raison de la nouvelle application, signal. Disponible gratuitement pour les deux appareils androïde et pomme, est une autre application de messagerie instantanée qui vous permet de communiquer avec d’autres personnes sans avoir à entrer trop d’informations personnelles.

Aussi Edward Snowden (informaticien, activiste et dénonciateur américain) a pleinement promu la nouvelle application pour ceux qui veulent garder leur intimité. Voici quelques détails supplémentaires dans le paragraphe ci-dessous.

Signal contre Whatsapp et Apple: voici la nouvelle application de messagerie instantanée

Les plateformes WhatsApp et télégramme semblent être remis en question par de nombreux utilisateurs pour le peu d’intimité qu’il présente. En fait, beaucoup ont décidé de le supprimer de leur appareil pour sécuriser leurs conversations.

L’application propose un politique de non-journalisation et un communication cryptée pour l’expéditeur et le destinataire. Il n’est pas possible d’envoyer simplement messagerie texte, mais aussi: notes vocales, les appels vidéo, appel, GIF, emoji, documents, images, acoustique et bien plus.

De plus, les utilisateurs qui utilisent l’application de messagerie instantanée peuvent également décider d’utiliser un minuteur pour que le destinataire lise le message. Une fois terminé, le message est automatiquement supprimé de l’application pour le destinataire et l’expéditeur.

la conversations Je suis toujours secret différemment, par exemple, de l’application Telegram qui nécessite une demande pour le démarrer. Les développeurs travaillent toujours pour améliorer les performances, en fait, actuellement pour en faire une bonne appel vidéo une bonne connexion de données est requise.