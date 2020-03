WhatsApp, évasion massive des utilisateurs avec l’annonce de cette nouveauté

La mise à jour de WhatsApp que la plupart des spectateurs attendaient depuis des mois, voire des années. Les développeurs ont enfin terminé les travaux liés au lancement du Dark Mode: cet outil sera bientôt disponible pour les smartphones avec iOS et Android.

WhatsApp, une nouvelle mise à jour avec Facebook est à l’étude mais le public ne l’aime pas

Le mode sombre déjà dans ces premières heures se révèle très populaire auprès du public. Cependant, les mises à niveau de WhatsApp ne parviennent pas toujours à catalyser l’attention positive du public. Quelques rumeurs liées à une mise à jour pensée par faacebook, par exemple, ils n’ont pas suscité une petite dissidence.

Comme chacun le sait, Facebook a acheté les actions de WhatsApp au cours de la lointaine année 2014. À ce jour, les deux services se rapprochent, dans la forme et le contenu. À l’avenir, la réalité entre les deux plates-formes pourrait être encore plus étroite. Les développeurs envisageraient en fait d’étendre bavarder de WhatsApp également aux amis Facebook. Bref, le chat prendrait la place de Messenger, jusqu’ici le seul point de référence pour les communications via les réseaux sociaux.

Cette simple mise à jour a créé un mécontentement envers les utilisateurs, en particulier ceux qui poussent depuis longtemps indépendance entre Facebook et WhatsApp. Pour comprendre l’humeur du public, il suffit de souligner combien de personnes ont également menacé un exode massif de WhatsApp.

Derrière ces différends, il y a, pour être honnête, un non-dit. Certaines personnes sont intimidées par une canette fusion discuter avec le même Facebook. À l’heure actuelle, cependant, ce scénario est plus que distant.