WhatsApp Gold n’existe pas, méfiez-vous de cette arnaque

Une arnaque qui favorise WhatsApp Gold – une version premium du service de messagerie – circule sur les réseaux sociaux. On promet aux utilisateurs une variété de fonctionnalité supplémentaire et un téléchargement est fourni, qui est en fait un logiciels malveillants. Malheureusement, l’utilisation imprudente des médias sociaux facilite la diffusion de fausses nouvelles comme ça.

Dans un communiqué, la société mère de WhatsApp, Facebook, a expliqué qu’il «luttait» pour répondre à la forte demande de services au cours des dernières semaines. Bien sûr, cela est dû aux personnes qui restent à la maison et utilisent les médias sociaux pour passer le temps et rester en contact avec des amis et des parents.

WhatsApp Gold, attention aux messages qui circulent sur le net

“Dans les endroits les plus touchés par le virus, les appels vocaux et vidéo ont plus que doublé sur Messenger et WhatsApp”, a déclaré la société. Le canular WhatsApp Gold existe depuis un certain temps, mais a récemment refait surface avec une poignée d’autres escroqueries.

Un autre message circulant actuellement sur WhatsApp avertit les utilisateurs de faire attention à une vidéo appelée “Martinelli”, qui endommagera les téléphones lors de leur visualisation. La vidéo en question ne semble pas exister réellement et, dans l’affirmative, regarder des vidéos à l’intérieur de WhatsApp ne provoquera pas l’installation de logiciels malveillants; le problème se pose lorsque les messages contiennent un lien vers un site externe, qui pourrait les diriger n’importe où.

Pour réagir, WhatsApp teste actuellement un outil de vérification des faits qui vous permettra de rechercher en ligne plus d’informations sur les messages que vous recevez. Une icône à côté des messages transférés vous permet de rechercher leur contenu sur Google, ce qui permet généralement de mettre en évidence les escroqueries et la désinformation.