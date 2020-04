WhatsApp, il est désormais possible de passer des appels vidéo avec 8 participants

la crise sanitaire il a changé nos vies et changé nos habitudes, nous obligeant, entre autres, à trouver des solutions alternatives pour continuer à rester en contact et à rencontrer, dans un espace virtuel, les personnes qui nous tiennent le plus à cœur. la application pour passer des appels vidéo sont ainsi devenus l’outil le plus utilisé pour se connecter avec des amis et des membres de la famille, mais aussi avec des enseignants, des collègues et des représentants, agissant comme un outil pour soutenir le travail intelligent et l’apprentissage en ligne.

L’une des applications les plus téléchargées au cours de ces semaines de quarantaine à domicile a été zoom. Une application aussi utile que dangereuse pour la sécurité de vos données personnelles, à tel point que les informations de centaines de milliers de comptes se sont déjà retrouvées sur le dark web, vendu pour quelques centimes. Maintenant, d’unpp pour effectuer des appels vidéo alternatifs vers Zoom, ils existent à gogo. Bientôt, cependant, vous pourrez passer des appels vidéo de groupe directement depuis WhatsApp, sans avoir à télécharger une application supplémentaire qui vous permet de le faire.

WhatsApp, appels vidéo jusqu’à 8 participants maintenant disponibles pour l’application Beta

En fait, WhatsApp prend en charge depuis longtemps la fonction d’appel vidéo, mais cela était limité à quelques, très peu de participants (3). C’est pourquoi de nombreux utilisateurs ont décidé de télécharger des applications alternatives qui leur permettraient d’intégrer un plus grand nombre de participants à l’appel. WhatsApp a cependant décidé de augmenter le nombre de participants à un appel vidéo, l’amenant à 8.

Pour le moment, cette possibilité a déjà été mise à la disposition de certains utilisateurs de WhatsApp Beta en possession du version 2.20.133 (peut être téléchargé sur APK Mirror), et viendra progressivement mis à la disposition de tous les utilisateurs de WhatsApp Beta via une mise à jour côté serveur. Il n’y a toujours pas de nouvelles sur la disponibilité de la fonctionnalité pour la version finale et officielle de WhatsApp.