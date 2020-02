WhatsApp, il existe enfin une méthode rapide pour bloquer les groupes ennuyeux

De nos jours, il semble vraiment difficile d’abandonner groupes WhatsApp. Les conversations ouvertes à plusieurs utilisateurs sont indispensables à la fois sur le lieu de travail et lorsqu’il est nécessaire de parler à vos amis.

Bien que personne ne remette en question l’utilité des groupes, les utilisateurs en abusent souvent. Parfois, les chats sont également utilisés pour les raisons les plus triviales.

WhatsApp, avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez éliminer les groupes ennuyeux

Les développeurs, au cours des derniers mois, ont pris connaissance des différents rapports utilisateurs. Pour éviter les discussions indésirables, l’équipe de discussion a mis au point une nouvelle fonctionnalité avec des versions mises à jour du logiciel.

Grâce au menu Paramètres, les utilisateurs peuvent sélectionner certains contraintes pour ajouter aux conversations. Pour participer à un groupe, vous pouvez sélectionner trois options: ajout gratuit par tout le monde, ajout par contacts dans le carnet d’adresses, ajout par contacts avec une série d’exceptions.

Cette dernière option est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent éviter les conversations indésirables. Merci à Liste noire de WhatsApp, il est possible d’exempter tous les créateurs de groupe non utiles de l’ajout.

Il est possible d’ajouter une série de contacts à votre liste noire en allant dans le menu Paramètres, puis dans Comptes, Confidentialité et enfin Groupes. Les numéros à exclure doivent être sélectionnés via l’élément Tous les contacts sauf.

Déjà au cours de ces premières semaines, les utilisateurs de WhatsApp ont apprécié cette fonction. Beaucoup ont souligné que la Liste noire est utile pour éviter les nombreux messages de le spam qui alternent entre un groupe et un autre.