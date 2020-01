WhatsApp implémente le mode sombre sur Android: c’est ainsi qu’il est activé

Il Mode sombre WhatsApp Il est déjà ici. Après une longue période d’attente, la plateforme de messagerie la plus populaire en Occident a implémenté cette fonctionnalité si demandée par les utilisateurs.

Pour le moment, oui, le mode sombre n’est disponible que dans la version bêta de WhatsApp pour Android, auquel les utilisateurs peuvent s’inscrire depuis le Google Play Store. Son implémentation finale, étant donné ce fait, devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines, alors qu’elle devrait être diffusée à tous les utilisateurs de la plateforme de messagerie via une mise à jour logicielle pour la version publique de l’application.

La nouvelle fonctionnalité, pour le moment, n’est pas présente dans la version bêta correspondante de WhatsApp pour iOS, bien que la célèbre publication WABetainfo ait déclaré dans le passé qu’elle était actuellement en cours de développement.

Comment activer le mode sombre de WhatsApp pour Android

WABetaInfo garantit que, pour profiter de cette nouvelle version, il est essentiel installer la version 2.20.13 de WhatsApp pour Android. Pour procéder, il existe deux chemins différents:

Qui fait partie du programme de test officiel, il vous suffit de vous rendre sur le Google Play Store et de mettre à jour l’application.

Qui ne fait pas partie du programme de test via Google Play devrait télécharger le fichier APK à la main, qui est maintenant disponible dans des référentiels non officiels tels que APKMirror. Pour procéder à son installation, il est nécessaire d’activer la boîte d’origine inconnue dans l’application des paramètres, qui vous permet d’installer tout logiciel provenant de sources autres que le Google Play Store – au risque que cela comporte. Une fois terminé, accédez simplement au dossier de téléchargement, sélectionnez le fichier APK et terminez le processus d’installation.

Pour activer le mode sombre de WhatsApp une fois l’installation de l’application terminée, il est nécessaire d’aller dans la section des paramètres et d’appuyer sur la section Chats. Une fois sur place, une option appelée Thèmes apparaîtra, qui vous permet de sélectionner différents modes sombres pour WhatsApp:

Lumière Cela active le thème par défaut de l’application.

Sombre. Cela active le mode sombre de WhatsApp.

Système par défaut. Cela active ou désactive le mode sombre de WhatsApp en fonction de ce que l’utilisateur a sélectionné dans les paramètres de l’appareil lui-même. Si le smartphone exécute Android version 9 ou inférieure, cette option est remplacée par une autre qui active le mode sombre de WhatsApp uniquement lorsque le mode d’économie de batterie a été activé.

Le mode sombre de WhatsApp n’utilise pas de tons absolument noirs, mais adopte la nuit bleuâtre esthétique. Ceci, également présent dans d’autres applications telles que Telegram ou Twitter, utilise des arrière-plans grisâtres – au lieu de noirs – et des tons pastels pour le reste des éléments de l’interface.

👇 Plus en hypertexte