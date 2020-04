WhatsApp, la censure et ce que VOX ignore à propos de Telegram

Au milieu de la crise COVID-19, il a commencé à se propager à travers les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie un canular qui garantit que WhatsApp censure les messages critiques du gouvernement de coalition actuel entre le PSOE et Podemos. Le parti VOX, troisième force politique du Congrès des députés, a même commencé à promouvoir une chaîne Telegram garantissant que “sur Telegram, vous pouvez transmettre des messages à vos amis comme vous l’avez fait sur WhatsApp avant l’application de la censure” .

La censure à laquelle beaucoup se réfèrent n’est rien d’autre que l’imitation dans la transmission de messages imposée par WhatsApp il y a quelques jours dans le but d’arrêter la propagation de messages hautement transférés et qui, par conséquent, sont susceptibles d’être des canulars. La limitation s’applique à tout message, qu’il soit critique envers le gouvernement ou simple blague transmise plusieurs fois par les utilisateurs de la plateforme.. En outre, il s’agit d’une mesure mondiale, de sorte que les limitations du transfert de messages ne s’appliquent pas seulement en Espagne. Cela démonte donc la théorie selon laquelle certains représentants politiques se sont propagés à travers les réseaux sociaux et qui garantit que WhatsApp applique la censure sur sa plate-forme par ordre du gouvernement espagnol.

Les messages envoyés via WhatsApp sont cryptés d’un point à un autre, donc seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent connaître le contenu du même. Les clés nécessaires pour déchiffrer ces messages sont uniquement entre les mains des participants à la conversation, de sorte que ni WhatsApp ni aucun intermédiaire éventuel n’ont pu savoir de quoi il s’agit. L’entreprise n’a donc aucun moyen d’appliquer la censure sur certains messages même si elle le voulait.

Dans cette chaîne de désinformation aussi de faux vérificateurs de nouvelles comme Newtral ou Damn Bulo ont été impliqués, qui vérifient la véracité des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et les déclarations des politiques. Ces sociétés font partie d’une longue liste d’entités de vérification, qui peuvent être consultées sur le site Web de WhatsApp. L’entreprise, avec cette mesure, invite les utilisateurs à contacter ces sociétés s’ils soupçonnent la véracité des informations, mais ils n’interviennent dans aucun type de processus de censure ou dans la limitation de la transmission de certains messages. Le chiffrement point à point, encore une fois, empêcherait une telle censure d’être pratiquée même si elle le souhaitait.

Ceux qui dénoncent la censure présumée invitent à utiliser Telegram comme plate-forme de messagerie pour interagir avec d’autres personnes. Il s’agit notamment du parti politique VOX, qui a publiquement invité ses partisans à rejoindre sa chaîne Telegram. Cependant, Le télégramme est un outil moins efficace pour diffuser certains contenusPar conséquent, bien qu’il n’applique pas de limitations sur le transfert de messages – du moins pour le moment -, il présente une série de caractéristiques très particulières:

Lors du transfert d’un message, Telegram attache l’identité de la personne qui l’a envoyé la première fois, ce qui ne se produit pas sur WhatsApp. De cette façon, l’anonymat du canular est supprimé et sa traçabilité est facilitée, ce qui peut jouer contre sa propagation.

Telegram propose deux types de chats: les “secrets” et les chats standard. Dans le premier cas, les messages sont cryptés d’un point à un autre, comme cela se produit dans WhatsApp, de sorte que seuls l’expéditeur et le destinataire ont en leur possession les clés nécessaires pour connaître le contenu d’un message. Cependant, la plupart des messages envoyés par Telegram ne sont pas de ce type, donc les clés nécessaires pour décrypter le contenu sont également entre les mains de Telegram. Si un gouvernement décidait d’appliquer la censure, il serait plus facile de le faire avec Telegram qu’avec WhatsApp, car il y aurait un moyen de déchiffrer les messages et de vérifier leur contenu. Cela s’applique également aux conversations de groupe, qui est le canal le plus courant et le plus efficace pour répandre un canular.

WhatsApp, pour sa part, a publié une déclaration officielle niant les accusations de censure qui se sont répandues ces derniers jours sur les réseaux sociaux. L’entreprise s’assure que limitation de la transmission des messages “sans aucun rapport avec les organisations de vérification des faits ou la censure”. La déclaration complète est la suivante:

Il existe de fausses rumeurs concernant la nouvelle limite de transfert WhatsApp, ainsi que le fonctionnement de la vérification des faits sur WhatsApp. Nous voulons clarifier les faits.

WhatsApp a récemment pris une série de mesures pour relever le défi de la désinformation partagée sur le service. Nous avons introduit une nouvelle limite globale pour réduire le nombre de fois que des messages fréquemment transférés peuvent être partagés, afin de garder WhatsApp personnel et privé, et limiter la propagation des messages qui peuvent contenir des informations erronées nuisibles. Une fois qu’un message a été partagé 5 fois, il n’est désormais possible de transférer ce message qu’à un seul contact à la fois. Cette limite est automatiquement appliquée et n’a aucun rapport avec le contenu du message, que WhatsApp ne voit pas, ni modéré ni censuré, car tous les messages et appels sur WhatsApp sont protégés par un cryptage de bout en bout. Le chiffrement de bout en bout signifie que seuls vous et la personne à qui vous envoyez des messages peuvent voir le contenu de vos messages, et personne d’autre, pas même WhatsApp. La limite de transfert automatique est appliquée de manière cohérente partout dans le monde et n’a rien à voir avec la vérification des faits sur WhatsApp ou Facebook.

WhatsApp a récemment fait un don de 1 million de dollars au réseau international de vérification des faits (IFCN) du Poynter Institute pour fournir un soutien afin d’élargir la lutte contre la désinformation liée au COVID-19. L’IFCN a lancé CoronaVirusFacts Alliance, un réseau mondial représentant plus de 100 vérificateurs de faits dans plus de 45 pays, dont l’Espagne, qui utilisent WhatsApp comme outil pour lutter contre la désinformation et dissiper les informations trompeuses. Les vérificateurs des faits utilisent WhatsApp comme moyen d’obtenir des informations erronées du public, qui peut leur envoyer des rumeurs pour examen. Nous encourageons l’IFCN à partager les meilleures pratiques WhatsApp, y compris la façon d’utiliser les produits commerciaux WhatsApp, avec l’ensemble de la communauté mondiale de vérification des faits.

WhatsApp a introduit la nouvelle limite de transfert mondiale pour garder le service personnel et privé et pour arrêter la propagation de messages viraux sur le service, dans le but de garantir la sécurité de nos utilisateurs. Elle n’est en aucun cas liée aux organisations de vérification des faits ou à la «censure» et toute suggestion contraire est 100% fausse.

La conclusion est donc que Ni WhatsApp ne censure les messages critiques adressés au gouvernement, ni Newtral ou Maldito Bulo ne sont impliqués dans le processus présumé. Et sur Telegram, l’alternative proposée par VOX et d’autres croyants de ce mensonge, en réalité, il serait plus facile de détecter et même de censurer des canulars comme celui-ci.