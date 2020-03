WhatsApp, la nouvelle mise à jour ajoute plus de sécurité à vos chats

WhatsApp, propriété de Facebook, est sans doute l’application de messagerie la plus populaire au monde. Il compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde; afin de garder sa base d’utilisateurs intacte, la plate-forme continue d’ajouter constamment de nouvelles fonctionnalités. En fait, une nouvelle mise à jour est derrière les portes et apportera plus de sécurité aux sauvegardes de chat.

Plus tôt cette année en janvier, WhatsApp a finalement implémenté son thème sombre dans une version bêta de l’application. La société a également reçu l’approbation réglementaire pour l’exploitation de son option de paiement en Inde. Maintenant, selon un récent article WABetaInfo, la dernière version bêta suggère une fonctionnalité de sécurité à venir pour vous aider à protéger vos sauvegardes de chat.

WhatsApp de plus en plus prêt à protéger les utilisateurs

La nouvelle fonctionnalité a été trouvée dans la version bêta 2.20.66 de WhatsApp et, comme son nom l’indique, vous permettra de protéger vos sauvegardes par mot de passe sur Google Drive. Comme le montrent les captures d’écran révélées par WABetaInfo, la fonctionnalité apparaît dans les paramètres de sauvegarde de chat et vous permet de chiffrer facilement les sauvegardes de chat avec un mot de passe. De cette façon, ni WhatsApp ni Google ne pourront voir son contenu.

Il est raisonnable de croire que la restauration d’une sauvegarde chiffrée nécessite la saisie du mot de passe, sans lequel il ne sera pas possible d’accéder aux messages enregistrés. Pour le moment, la fonctionnalité est en cours de développement et WhatsApp peut apporter des modifications importantes avant sa sortie. Il convient également de noter que la fonction n’est pas disponible dans la dernière version bêta et WABetaInfo a réussi à l’activer manuellement.