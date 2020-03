WhatsApp lance son mode sombre sur iOS et Android

Après de nombreuses années d’attente et de bêtas sans fin qui ont émergé de l’année précédente, finalement WhatsApp a lancé la fonctionnalité la plus attendue par ses utilisateurs: le mode sombre. La nouveauté, disponible sur iOS et Android, vous pouvez déjà en profiter grâce à la dernière mise à jour de l’application.

Pour en profiter sur iOS 13 et Android 10, uniquement vous devez activer le mode sombre natif de votre système d’exploitation dans la configuration du système. Si vous utilisez Android 9 ou une version antérieure, vous devez accéder aux paramètres de l’application elle-même pour l’activer. Si vous ne voyez toujours pas la mise à jour disponible ne vous inquiétez pas, vous aurez sûrement la possibilité de le faire tout au long de la journée.

Comme indiqué par la plateforme Facebook, le mode sombre a été conçu pour “réduire la fatigue visuelle en cas de faible luminosité”. De plus, ils espèrent éviter “ces moments gênants où votre téléphone finit par illuminer tout le lieu”. En fait, sa publicité en est un excellent exemple:

Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour le lancer? WhatsApp souligne qu’ils ont dû mener une enquête complexe, suivie d’une étape d’expérimentation, afin d’offrir un mode sombre qui répondait vraiment aux besoins des utilisateurs. Sa première approche a été d’aborder la lisibilité, en choisissant les couleurs indiquées pour «minimiser la fatigue visuelle». Ça oui, les tonalités correspondent à celles déjà prédéterminées par iOS et Android, donc son apparence est différente:

L’autre section sur laquelle ils se sont concentrés était la hiérarchie des informations: “Nous voulions aider les utilisateurs à concentrer facilement leur attention sur chaque écran. Nous avons décidé de le faire en utilisant des couleurs et d’autres éléments de conception pour nous assurer de mettre en évidence les informations les plus importantes.” Bien sûr, c’est une fonctionnalité qui a demandé plus de travail que beaucoup ne le pensent.

“Le mode sombre a été le plus fonctionnel demandé par 2 000 millions de personnes qui utilisent WhatsApp partout dans le monde “, a déclaré le service. Après ce lancement, nous doutons qu’il y ait une autre nouveauté sur le chemin qui pourrait générer tant d’attentes parmi les utilisateurs.

