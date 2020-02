WhatsApp, le mode sombre arrive enfin sur iOS

WhatsApp libère enfin le mode sombre sur l’iPhone. Une nouvelle version bêta de WhatsApp pour iOS est apparue avec le mode sombre activé. Cela indique qu’il sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone. MacRumors rapporte que les notes de test incluent un mode sombre, bien qu’aucun bêta-testeur n’ait partagé l’apparence du mode.

Les applications iOS les plus populaires ont déjà été mises à jour pour inclure le mode sombre et WhatsApp fait attendre longtemps ses utilisateurs. La plateforme de messagerie teste également un thème sombre similaire pour son application Android, qui est apparu en version bêta le mois dernier.

Le mode sombre de WhatsApp arrive également sur Android

Il est facile d’obtenir l’APK et d’installer manuellement (à vos risques et périls) la version bêta de WhatsApp pour Android, mais les utilisateurs iOS doivent rejoindre le programme TestFlight. Avec les versions bêta iOS et Android maintenant dotées d’un mode sombre, il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde puisse enfin l’essayer. Le paramètre est apparu pour la première fois dans une récente version bêta de WhatsApp pour Android, ce qui indique à quoi les utilisateurs iOS peuvent s’attendre à l’avenir.

La dernière version bêta d’Android comprend également de nouveaux arrière-plans sombres permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Ces nouvelles couleurs seront certainement également disponibles pour l’application sur iOS. Nous ne savons toujours pas quand les versions stables de WhatsApp auront le “Mode sombre”, mais cela ne prendra certainement pas longtemps. Récemment, la société a également publié le mode sombre pour l’application Gmail.