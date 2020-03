WhatsApp, les chacals et le coronavirus: méfiez-vous de ces messages

la coronavirus représente désormais un danger national, européen et mondial. Ces derniers jours, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré COVID-19 en cas de pandémie. Les nouvelles et les mises à jour sur la propagation de ce virus se déroulent maintenant minute par minute. Pour de nombreuses vraies nouvelles, cependant, il y en a beaucoup d’autres fausses. Souvent, seules ces fausses nouvelles voyagent WhatsApp.

WhatsApp et Coronavirus: attention à tous les faux messages

Profitant de l’urgence de nombreux chacals ils envahissent le réseau et les chats – la partie la plus vulnérable d’Internet – avec des messages de le spam et chaînes.

En Italie, mais les rapports viennent désormais de l’étranger, de fausses vérités sur le virus se répandent. Il existe, par exemple, de nombreux messages conspirateurs ou même des théories sur les origines improbables du virus. En outre, des communications discriminatoires à la population chinoise affluent. Évidemment, tous ces messages n’en ont pas source accréditée en leur faveur.

Pendant ces jours d’urgence, le ministère de la Santé et les autorités compétentes telles que la police postale ont créé une sorte de groupe de travail contre tous fausses nouvelles. En cas de messages suspects liés au Coronavirus, le conseil est de rapport le tout aux instances compétentes ou même à l’équipe WhatsApp elle-même.

En tout état de cause, il est bon de rappeler que les seules indications à suivre sont celles officielles, modifiées par le gouvernement au cours des heures précédentes. Les citoyens n’ont donc à traiter que certaines informations avec une source tout aussi accréditée que le gouvernement ou les organismes locaux respectifs.