WhatsApp, les messages changent de forme après cette mise à jour

De nombreux utilisateurs se demandent quelle sera l’actualité WhatsApp d’ici à un avenir proche. Considérant que depuis longtemps, la plateforme de messagerie n’a pas lancé de mises à jour pertinentes, des surprises sont à prévoir dans un avenir proche.

Il y a déjà des nouvelles: comme rapporté par des sources proches des développeurs, le mode nuit fera enfin ses débuts.

WhatsApp pense aux messages qui peuvent se détruire

La présence de nouvelles mises à jour est stratégique pour l’équipe WhatsApp qui, malgré les chiffres rassurants, se sent de plus en plus traquée par des rivaux comme Telegram ou même Instagram.

Conformément aux rumeurs internationales, les développeurs penseraient à une pour rendre hommage aux utilisateurs nouvelles totalement unique: créer des dieux messages chronométrés. Bref, sur WhatsApp, les premiers modèles de messages capables de s’autodétruire pourraient bientôt commencer.

Comprendre les fonctionnalités de cet outil est très simple. En pratique, lors de l’écriture d’un texte ou de l’envoi d’un fichier multimédia, l’expéditeur peut définir une sorte de délai: le choix serait entre 5 secondes et une heure. À la fin du temps, le message ne sera plus visible ni pour l’expéditeur ni pour le destinataire.

L’instrument, au moins dans une phase initiale de développement, sera testé avec le chat en groupe, avant un atterrissage naturel en conversations individuelles.

à contextualiser cette nouveauté doit être soulignée que les messages autodestructeurs représentent une grande nouveauté pour WhatsApp mais pas pour le monde du chat, étant donné qu’Instagram et Snapchat ont déjà connu des conversations chronométrées.