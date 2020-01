WhatsApp, les nouvelles recherchées par Facebook exaspèrent tout le monde

Les yeux du public sur WhatsApp ils sont de plus en plus prudents. La messagerie instantanée est désormais un phare pour un nombre extraordinaire de personnes. Il suffit de penser qu’à l’échelle mondiale, il y a plus de 1,5 milliard d’utilisateurs quotidiens. Il va sans dire que l’intérêt pour toutes les nouvelles mises à jour de service est élevé.

WhatsApp poussé par Facebook à un changement radical

Au cours des dernières semaines, des rumeurs ont continué de circuler sur une éventuelle mise à niveau de WhatsApp, mais sur la base de laquelle il y aurait une idée de Facebook. En vue de interaction de plus en plus profondément entre les deux plateformes, une révolution complète pour les mêmes chats est à l’étude.

Si le projet dont nous parlons passe, sur WhatsApp le conversations ils seraient ouverts non seulement aux contacts de leur carnet d’adresses, mais aussi à tous les amis Facebook.

La nouveauté ne serait pas de peu d’importance pour diverses raisons. Au début, ce faisant, WhatsApp deviendrait une sorte d’alter ego Messenger, actuellement la seule et unique application dédiée à la messagerie pour les amis Facebook. Deuxièmement, ces indiscrétions trouveraient de plus en plus d’importance que de parler d’une possible et future fusion entre le réseau social et la plateforme de conversations.

Même si jusqu’à présent tout est encore dans le domaine des hypothèses, les utilisateurs certifient déjà qu’ils n’aiment pas cette mise à jour. Sur les différentes chaînes du net, il y a une forte volonté de laisser une sorte de indépendance entre WhatsApp et Facebook. Pensez juste qu’il y a ceux qui, en cas de sortie pour cette mise à jour, menacent de quitter le chat de la messagerie instantanée.