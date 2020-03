WhatsApp limite les tailles de vidéos pouvant être envoyées

La plupart des sociétés Internet réduisent la bande passante consommée par leurs applications, en particulier les applications vidéo, en raison de la saturation de nombreux réseaux, un problème motivé par l’augmentation du télétravail et de la consommation du réseau après confinement, presque partout dans le monde , en raison de la pandémie de coronavirus.

Bien que Facebook ait déjà annoncé qu’il allait réduire la qualité des vidéos sur le réseau social et Instagram, il n’y avait aucune mention de WhatsApp à aucun moment, et maintenant, comme nous le lisons dans WAbetainfo, la société est également prendre des mesures concernant la consommation de données de votre service de messagerie, en particulier en ce qui concerne la vidéo, l’une des fonctionnalités les plus consommatrices de bande passante utilisées de nos jours à l’intérieur et à l’extérieur des chats WhatsApp.

En ce sens, il semble que la société limite la taille et la durée des vidéos pouvant être envoyées via WhatsApp à travers les États. Pour le moment cette limitation se déroule en Inde, l’un des pays avec la plus forte pénétration du service et l’une des plus grandes populations du monde.

Selon les médias spécialisés, en Inde, vous ne pouvez plus envoyer de vidéos à l’état WhatsApp si elles durent plus de 16 secondes: seules les vidéos d’une durée de 15 secondes seront autorisées. Il s’agit d’une petite limitation, d’une seconde seulement, mais étant donné l’ampleur de l’application, elle a un impact très important sur la bande passante consommée, à la fois lors du téléchargement d’une vidéo et de sa visualisation.

REMARQUE: il s’agit d’une décision temporaire.

Il n’est pas très clair si cette limitation, qui est temporaire, sera étendue à d’autres régions comme l’Europe ou les États-Unis. Bien que dans le cas du vieux continent, l’utilisation de WhatsApp soit omniprésente, ce n’est pas tellement aux États-Unis, donc si elle n’a pas déjà été limitée, les utilisateurs peuvent ne pas rencontrer cette limitation qui, au moment d’écrire ces lignes n’est pas présent en Espagne ou en Amérique latine, du moins en ce qui concerne les États WhatsApp.

