WhatsApp pour iOS commence la version bêta de la prise en charge du mode sombre avant sa sortie publique

En plus de l’application Facebook, WhatsApp pour iOS reste l’une des plus grandes applications pour iPhone qui ne prend pas en charge le mode sombre. Il semble que cela va bientôt changer, au moins selon la dernière version bêta de l’application.

La dernière version bêta de WhatsApp, publiée cette semaine via la plate-forme TestFlight d’Apple, comprend une prise en charge tant attendue du mode sombre. Cela signifie que WhatApp s’intègre désormais à la fonctionnalité du mode sombre à l’échelle du système sur iOS, telle que repérée pour la première fois par un utilisateur sur Reddit.

Malheureusement, si vous cherchez à rejoindre le programme bêta de WhatsApp, vous devrez attendre. TestFlight n’autorise qu’un nombre fini de bêta-testeurs, et le programme WhatsApp est complet depuis des mois. Néanmoins, la version bêta de cette semaine est de bon augure pour une version publique de Dark Mode dans WhatsApp le plus tôt possible.

Et Facebook pour iOS? Il n’y a aucune indication sur le moment où il pourrait enfin ajouter la prise en charge du mode sombre. D’autres applications conçues pour Facebook pour iOS, comme Instagram et Messenger, prennent déjà en charge le mode sombre. On peut deviner pourquoi Facebook pour iOS traîne des pieds dans cette mise à jour.

