WhatsApp pour iPad est un pas de plus

WhatsApp, contrairement à d’autres applications de messagerie comme Telegram, ne permet pas de se connecter à plusieurs appareils en même temps. Cependant, cela changera très bientôt, selon WABetaInfo, qui s’assure que la fonctionnalité attendue est déjà en phase de test.

Dans les captures d’écran publiées sur votre compte Twitter, vous pouvez voir le message “La liste des appareils XXX a changé. Appuyez pour plus d’informations”, qui en espagnol peut se traduire par: “La liste des appareils XXX a changé. Cliquez pour obtenir plus informations. “

Cette alerte serait émise lorsque un utilisateur se connecte à un nouveau périphérique et par conséquent, les clés de chiffrement point à point sont modifiées en conséquence. WABetaInfo ne fournit pas plus de détails à cet égard, bien qu’il assure que cette fonctionnalité arrivera bientôt dans les versions iOS et Android.

Test 👀

Lorsque quelqu’un ajoute un nouvel appareil dans son compte WhatsApp, vous serez averti car les clés de chiffrement changent.

Disponible à l’avenir pour iOS et Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

– WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 mars 2020

WhatsApp pour iPad, encore plus proche

Un des avantages collatéraux de cette fonctionnalité est que la version attendue de WhatsApp pour iPad – qui, comme le disait WABetaInfo dans le passé, est actuellement en cours de développement – serait un pas de plus vers le lancement.

Son arrivée, cependant, cela n’affecterait pas la protection des messages, qui continueraient à être chiffrés de point en point – ce qui signifie que les clés nécessaires à la lecture des messages sont uniquement entre les mains de l’expéditeur et du destinataire. Selon WABetaInfo, la société aurait développé une nouvelle méthode qui permet d’attribuer des clés spécifiques à chaque appareil, donc ni WhatsApp ni aucun autre intermédiaire ne pourra connaître le contenu des messages quel que soit l’appareil à partir duquel ils ont été envoyés.

Comme annoncé précédemment, WhatsApp développe une fonctionnalité qui permettra d’utiliser votre compte WhatsApp sur plus d’appareils en même temps. Les conversations seront toujours chiffrées de bout en bout car WhatsApp développait une nouvelle méthode pour attribuer des clés à des appareils spécifiques.

– WABetaInfo (@WABetaInfo) 29 octobre 2019

Les détails techniques de ce système sont, pour le moment, un mystère. Nous devrons attendre que la société lance le support multi-appareils et la future version de WhatsApp pour iPad de connaître en profondeur le fonctionnement du système de mot de passe susmentionné et surtout de pouvoir profiter du même compte WhatsApp sur plusieurs ordinateurs à la fois.

